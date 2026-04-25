胡瓜合體黃仲崑　揭祕唯一「開車到不了的樂園」　

記者葉文正／台北報導



綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道，邀請到老友黃仲崑與民雄，三人前進烏來，原本以為是泡溫泉、逛老街、輕鬆散步，沒想到一見到老友黃仲崑與民雄，三位老朋友瞬間話匣子大開，從軍旅歲月聊到演藝圈出道史，整趟行程直接變成「男人回憶錄」。

▲胡瓜(左起)黃仲崑與民雄一起壯年出遊。（圖／下面一位）



三人的任務是要抵達「開車到不了的樂園」，一路搭台車、坐纜車前往雲仙樂園，邊走邊聊完全停不下來。途中還被民眾狂認出，合照邀約不斷，人氣依舊驚人。最有趣的是，胡瓜看到香腸攤立刻走不動，聽到店家說「我四點半就收了」，馬上緊張問：「怎麼辦？我們下來還有嗎？」最後乾脆現場先吃再說。

▲胡瓜(左起)黃仲崑與民雄談當兵軼事。（圖／下面一位）



胡瓜和黃仲崑兩人一碰面就開始比梯次、算兵齡，胡瓜還自豪當年曾親自「接收」新兵黃仲崑進部隊，笑稱對方當時已經是帥氣明星，「我那時候把他當神看，帥又會唱歌！」講到藝工隊往事，胡瓜更自揭曾被經紀人夏春湧相中，邀他退伍後進公司發展。黃仲崑也爆料軍中生活超精彩，睡對面的趙舜打呼震天響，甚至蚊子都不敢靠近，胡瓜笑到補刀：「人家掛蚊帳，他根本不用掛！」民雄則分享傘兵受訓經歷，透露跳傘不是越跳越勇，是「每跳一次越來越怕」，一句話讓全場笑翻。

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民雄分享自爆當年北漂打拼，還曾替彭佳慧、柯以敏、蘇有朋寫歌，後來陰錯陽差被簽下發片，當年出道後上的第一個電視節目也是胡瓜主持，忍不住當場告白今天真的是圓夢！



而黃仲崑也被胡瓜當場揭密，透露經典歌曲〈多少愛可以重來〉其實他才是原唱，後來才被翻唱再爆紅。黃仲崑大方表示這就是好歌的魅力，胡瓜忍不住開玩笑：「那我也來唱好了，我來毀掉他！」逗樂全場。