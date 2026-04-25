孫鵬錄影到一半向狄鶯喊「跪下」 陽帆問：「你在cue你自己嗎？」

記者葉文正／台北報導

民視白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》「紅白對戰歡樂嗨酒歌」，邀請18年來首次合體就獻給《超級冰冰Show》孫鵬與狄鶯，兩人合唱〈胭脂馬拄關老爺〉兩人互動「黏膩」到旁人都快受不了。

▲孫鵬(左起)、狄鶯接受白冰冰訪問。（圖／民視提供）

狄鶯更是開心到邊唱邊甜蜜「撞」孫鵬，孫鵬甚至語出驚人說在外面不要這樣，一語雙關搞笑說我們「回家撞」就好，孫鵬甚至唸出歌詞口白大聲對狄鶯告白，兩人互動閃瞎眾人；白冰冰更是訪問狄鶯大孫鵬三歲，但怎麼都是孫鵬在管狄鶯？狄鶯嬌羞說在家她都是「阿信」依偎老公的小女人，孫鵬笑說狄鶯這麼凍齡是因為「吃幼齒顧眼睛」，氣得白冰冰質問陽帆我們也差三歲，怎麼當初沒有在一起？嚇得陽帆說這樣我可能會很早就不在了，讓全場笑翻。

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▲孫鵬(中)難得獻唱。（圖／民視提供）

唱功一流的狄鶯節目上火辣短裙表演10年前專輯〈阿嫂〉，好身材與漂亮臉蛋讓全場驚呼連連，除此之外高收視的「超級孩子王」的周柏霖「嚇到」狄鶯，盛讚〈我是男子漢〉11歲的周柏霖那句經典高音洪榮宏可能唱輸他了，還誇獎9歲周祐均人小小的什麼都不怕，直呼後生可畏！

台一線阿玟、東諺說難得孫鵬的、狄鶯要來歌唱對抗，狄鶯甚至說要直接認輸，想讓老公贏，不然比唱歌她不用唱就贏定了，讓孫鵬大喊：「跪下」在外面這麼不給我面子，陽帆笑問你是cue自己跪下嗎？孫鵬說：「對」，可愛互動讓全場笑到翻掉。

孫鵬與狄鶯看到現場歌手比拚，提攜後輩的他們，先由孫鵬與麗小花、林琇琪、鄭詠心、蔡家蓁代表紅隊演唱〈海波浪〉，一群女生爭風吃醋要拉走孫鵬，讓狄鶯「氣噗噗」上去踢了孫鵬一下，爆笑演出要對抗狄鶯火辣性感搭檔莊振凱、楊哲、曾瑋中代表白隊演唱〈男人情女人心〉，三個人男生輪流對狄鶯放電，氣得孫鵬上場「角頭」大哥上身，要拿關刀出來，讓狄鶯笑得甜蜜蜜，18年首次合體的孫鵬與狄鶯笑哏不斷，功力一流讓人讚嘆連連。