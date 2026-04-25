家中人瑞加總超過三百歲　潘若迪百歲父遺願曝光

記者葉文正／台北報導

62歲「有氧天王」潘若迪今天出席活動，談到日前因為必須陪老友沈玉琳出席記者會，因而無法第一時間趕回奔父喪，潘若迪今天表示「其實超難過，爸爸一生不喜歡麻煩人，我們只有家祭。」其父潘麗生將軍的遺願也在今天曝光。

▲潘若迪今日出席活動。（圖／讀者提供）

潘若迪今天難過地說：「爸爸走那天，因為答應老沈(沈玉琳)在先，陪他他也比較心安，家裡通知爸爸走了，爸爸活到一百歲，是很安詳的走，以我爸個性他會要我該做的事情就去做，所以當時是做應該做的事而暫時無法回去。」

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▲潘若迪家中有長壽基因。（圖／讀者提供）

潘若迪也說，爸爸一切都很好，很隨興，至於老父遺願，「他沒有太多的要求，他很低調，他認為該做就去做，剛開始非常難過，因為要面對他，面對家人我自己後來才調適過來，他是嚴格的爸爸，曾說：「不要指望我，你要靠你自己」。依著爸爸的意思，告別式也沒有對外，只有家祭，「他說他的朋友都走了，不要去麻煩人家，我爺爺也活到101歲，奶奶100歲走，家族都很長壽。」

他笑說家族長壽秘訣就是不要停止呼吸(開玩笑)，生活品質很重要，「我是很可憐的，我沒有夜生活，七點就起床，數十年如一日，我永遠都是燒餅蛋豆漿，小滷蛋，今天早上也是這樣，生活作息正常。不菸不酒。」

他也說自己吃沒有飲控，「因為活動量大，除了固定健檢，也要重訓，慢跑，再去上課錄影，除非有通告，才會忽略到公園，自律要把自己處理好，我健檢無紅字，醫師說我現在還是38歲的體質。」

今天的活動比較早，他說七點半就起床，現場有三、五百人參加，他認為五十歲以上的長輩，更需要這樣動起來。對於老友沈玉琳，他也發影片給他，叫他一定要動，我發給小S她也一起動，沒想到椅子操大家都很喜歡，老沈我一定去他家把他拉起來，不能說賺那麼多錢，沒有精神體力花也沒用。他也透露，沈玉琳現在剩下定期檢查，真心覺得，先讓他出來一下，多休息一段時間再出來。