S.H.E合體了！Hebe爬山同框Selina、Ella…「包子對話」笑暈山林

記者陳芊秀／綜合報導

S.H.E成員任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）和陳嘉樺（Ella）3人合體啦！Hebe田馥甄在社群平台更新爬山的限動照，原以為是單獨的山林健行，沒想到藏著大彩蛋。原來她的兩位同行山友是Selina任家萱與Ella陳嘉樺，三人打鬧如初的互動引發粉絲關注。

▲Hebe田馥甄爬山去。（圖／翻攝自IG）

從單人背影到驚喜同框

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Hebe的限動以恬靜的山林開場，她先是分享了自己穿著條紋上衣、草綠色長褲，並綁著雙辮子的獨照，隨後，她曬出兩名友人登山的背影照，接著再揭曉正面照，原來是Selina與Ella，三人在步道上同框。

▲Hebe爬山拍下兩山友背影。（圖／翻攝自IG）

▲Hebe、Selina、Ella三人同框。（圖／翻攝自IG）



Ella帶包子饅頭上山

限動照片中，Ella穿著淺藍色運動上衣、戴著卡其色棒球帽與黃色護腕，她興奮地蹲在木棧道上，對著鏡頭張大嘴巴、露出一臉誇張又得意的笑容，展示著排在地上、還包著塑膠袋的4顆大包子與1顆饅頭。

而Hebe在動態中還原對話，透露Ella一直推薦「我有帶好吃的包子喔」，身為「老婆」的 Hebe 卻冷回一句：「包子帶上山都不熱了，能多好吃？」更括號形容「一桶冷水輕輕鬆鬆潑下去」，結果三個人一起在山中哈哈哈笑暈。

▲Ella帶了包子饅頭爬山。（圖／翻攝自IG）

素顏同框美出新高度

接著三人站在壯麗的瀑布背景拍下大合照。Selina身穿簡約的白色休閒衫、配戴黑色墨鏡，笑容甜美優雅，對著鏡頭開心比出勝利姿勢。Ella則是滿臉大寫的快樂，燦笑到眼睛都瞇成了一條線，展現出十足的活力與爽朗。Hebe站在最前方掌鏡，同樣露出潔白牙齒綻放笑容。眾人臉上洋溢著與最親密的閨蜜相聚時，才有的放鬆與幸福。