4月27日星座運勢／理財新理念！天蠍、雙魚發掘潛在機會
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提高效率效益
感情：心心相印連結
財運：把握追求利潤
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：追求卓越品質
感情：智慧經營愛情
財運：加入理財團隊
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：掌握行業趨勢
感情：處理意見成熟
財運：積極參與交易
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：建立信任關係
感情：遠離曖昧關係
財運：掌握金融趨勢
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：挖掘節省機會
感情：走向婚姻愛情
財運：建立良好風險
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：擴大業務影響
感情：穩定吸引桃花
財運：謹慎研究發展
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：達成良好業績
感情：幸福美滿圍繞
財運：提升金融技能
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：善於解決衝突
感情：品味生活甜蜜
財運：創新投資理念
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：建立品牌忠誠
感情：穩定平靜幸福
財運：尋找潛力機會
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：善用科技創新
感情：彼此尊重自由
財運：提升金融知識
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：創造共贏局面
感情：愛情主宰人心
財運：利用科技發展
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座 ♐
工作：提供個性服務
感情：共同建構浪漫
財運：保持良好狀態
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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