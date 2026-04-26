4月26日星座運勢／今生為愛而生！雙子座週日愛情運爆發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建立良好的溝通
感情：追求靈魂伴侶
財運：獲取廣告回報
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：提升組織效率
感情：迎接愛的回報
財運：獲得品牌紅利
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：處女
天秤座 ♎
工作：關注客戶反饋
感情：保持平和心態
財運：获得意外理財
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：推行人才發展
感情：勇敢追求告白
財運：投資活動回報
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座 ♉
工作：樹立品牌典範
感情：與人真誠相交
財運：獲得授權收益
幸運色：金色
貴人：處女
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：提高企業影響
感情：經歷美好結局
財運：獲得慈善捐贈
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：增強競爭實力
感情：注重形象打扮
財運：透過內容獲利
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：構建企業文化
感情：接受真心愛慕
財運：獲得理財紅利
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：實現持續發展
感情：兩情相悅時刻
財運：獲得版稅收入
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：實現目標增長
感情：追求浪漫驚喜
財運：找到有利投資
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：推動技術變革
感情：坦誠分享心情
財運：科技股票回報
幸運色：銀色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座 ♐
工作：提高決策能力
感情：夫妻恩愛和睦
財運：獲得中獎運勢
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響