《Prada惡魔》20年前上映⋯張員瑛才2歲！梅姨嚇傻：妳是個小娃娃

記者吳睿慈／綜合報導

眾所矚目的續集電影《穿著Prada的惡魔2》即將上映，兩位主演梅莉史翠普（梅姨）、安海瑟薇日前親自前往南韓宣傳，國際雜誌《VOGUE KOREA》派出超人氣女團IVE成員張員瑛訪問兩位巨星，聊起電影第一集於2006年推出，梅莉史翠普先驚呼「妳那時候還是個小娃娃吧？」在得知張員瑛真實年齡，兩人震驚不已，成為訪問片段有趣的插曲之一。

▲張員瑛流利英文訪問梅莉史翠普、安海瑟薇。（圖／翻攝自VOGUE KOREA YouTube）



2004年出生的張員瑛，年紀輕輕出道，但演藝圈資歷已經多達7年，甚至征戰過無數頒獎典禮舞台，她這次接下新任務，為國際雜誌《VOGUE KOREA》訪問兩位好萊塢巨星梅莉史翠普、安海瑟薇，用英文對答自如，安海瑟薇感性致謝：「用英文訪問一定不容易，但謝謝妳用英文訪問，真的非常感激，我們甚至連學習韓文的機會都沒有。」她則靦腆表示「不會」。

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▲▼梅莉史翠普、安海瑟薇梅姨得知張員瑛的年紀，兩人笑到倒過去。（圖／翻攝自VOGUE KOREA YouTube）



張員瑛是《穿著Prada的惡魔》忠實影迷，她透露，自己的穿搭曾經受到女主角安迪的影響，每當女主角上班時都會換上不同的風格，她曾嘗試讓自己穿上不同穿搭，就像片中的安海瑟薇。但有趣的是，《穿著Prada的惡魔》於2006年推出，梅莉史翠普好奇提問：「電影第一集推出時，妳應該還是個小娃娃吧？」安海瑟薇甚至疑惑「妳該不會還沒出生吧」。

▲▼梅莉史翠普後來持續震驚。（圖／翻攝自VOGUE KOREA YouTube）



在一陣推算後，她們才發現張員瑛當年其實只有兩歲，梅莉史翠普笑到翻過去，安海瑟薇則笑虧：「所以妳2歲的時候天天換造型？」張員瑛接著回答：「我是在小學6年級的時候看過這部電影。」安海瑟薇語氣寵溺喊著「太可愛了」，梅莉史翠普則還在震驚當年張員瑛只有2歲。

3位巨星的互動可愛又溫馨，這段訪問瞬間掀起熱議，也有大批粉絲震驚「張員瑛沒有在國外生活過，但英文講得這麼好，真的很厲害」、「張員瑛真的是國際級」，更有粉絲讚嘆「梅莉史翠普反應好可愛」、「安海瑟薇太暖了」。