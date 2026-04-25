陳冠叡回家開唱！爸爸激烈搶票「發言超萌」　粉絲笑哭：兒子沒給票

記者吳睿慈／綜合報導

台灣男孩陳冠叡獨自赴韓，透過選秀《BOYS PLANET》打開知名度，他2025年成功以無性別概念團體XLOV出道，即將在5月20日於台北國際會議中心回到家鄉與粉絲見面。演唱會門票於23日晚上7點開賣，有趣的是，他的爸爸罕見現身於Threads搶票，緊張寫下「註冊成功，準備19點搶票」，可愛的語氣吸引大票粉絲注意，還有歌迷笑虧「兒子沒給票嗎？」

▲陳冠叡即將回到家鄉開唱。（圖／翻攝自陳冠叡IG）



陳冠叡爸爸對兒子寵愛滿分，他的Threads發文全是關於XLOV，23日晚間7點準備搶票，陳父可愛地分享已經註冊完畢，並寫下「生平第一次註冊買演唱會的票竟然是獻給兒子」，同時附上購票網頁截圖，認證自己準備搶票的決心。

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▲▼陳父加入搶票戰爭，女兒還有回覆。（圖／翻攝自chiwo_chen Threads）



有趣的是，陳冠叡親姊柔蓁還在貼文下方留言「POV：當我在脆上滑到親生父親」，爸爸則回她「沒錯，就是本人在下小的我」，父女倆的互動超有愛，引起粉絲圍觀，紛紛留言「我們也想坐爸爸旁邊」、「爸爸有買到票嗎？」也有人笑虧「冠叡沒給票嗎」。

不僅如此，陳父後來成功搶到票，特地發文告知「搞定」，逗笑大批歌迷，留言表示「爸爸歡迎上岸」、「太強了，冠叡爸爸根本戰士」、「恭喜冠叡爸爸」。