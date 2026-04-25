何宣林高音亮眼、唐藝昕卻被罵翻？　《浪姐7》二公「換詞風波」掀戰

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝節目《乘風2026》（即《浪姐7》）近期進入二公舞台，未料卻因分詞調整引發熱議。其中，何宣林在小考後主動提出調整演唱段落，最終舞台表現與分工結果掀起外界正反兩派討論，話題持續發酵。

▲何宣林。（圖／翻攝自微博）



主動調整分詞 隊內協商重新分配段落

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何宣林在二公小考後，因開場低音段落（如「你嘴巴多毒」）超出自身音域掌控範圍，主動提出希望專注高音部分，並將低音段落交由隊友分擔。經團隊討論後，最終決定由唐藝昕負責開場低音與快節奏段落，陳凱琳則分擔部分低音內容，讓出自身擅長部分。

身為隊長的淡淡則負責協調整體分詞安排，確保何宣林主攻副歌高音段落。過程中，淡淡也明確提出「讓出段落需等價交換」，因此何宣林在原本分詞基礎上，額外增加一句演唱內容，以維持分配公平性。

正式舞台表現成焦點 質疑聲浪湧現

然而，正式舞台播出後，唐藝昕的開場表現被部分觀眾評為「垮掉」，包括出現走音、咬字不清等問題，相較之下，何宣林負責的高音段落則被認為是整體亮點。

此結果引發部分觀眾質疑，認為何宣林將技術難度較高的低音段落轉交給相對不擅長的隊友，卻保留精彩高潮部分，導致唐藝昕承受較大表演壓力與輿論批評，質疑其有「規避風險、轉移責任」之嫌。

▲何宣林這組演唱〈BONBON GIRLS〉。（圖／翻攝自微博）



支持聲音反駁：團隊共識、策略選擇

不過，也有另一派觀點力挺何宣林，認為此舉屬於「揚長避短」的務實策略。支持者指出，歌曲高音段落最高達E5，難度極高，若由非專業歌手演唱，恐影響整體表現，何宣林成功完成高音，實際上為團隊降低風險。

此外，分詞調整是在全隊共識下完成，唐藝昕曾主動表示「你不想唱的我們唱」，陳凱琳也自願分擔低音段落，因此將責任歸咎於何宣林，忽略了團體決策本質。

何宣林發聲道歉 坦言「會承擔責任」

面對爭議，何宣林事後發文致歉表示：「很抱歉因為我的逃避和考慮不周，給今晚的演出帶來了不好的影響。我真的很感謝姐姐們這次給我兜底，為我承擔了本該我承擔的內容和責任。」她也坦言，《乘風》的舞台對自己而言相當珍貴，未來將不再逃避不足，「會把自己該承擔的承擔起來，盡全力不再給姐姐們和大家帶來麻煩。」

▲何宣林發文致歉。（圖／翻攝自微博）



粉絲力挺：不該被過度批評

對於外界批評，不少粉絲則留言聲援，認為討論已過度擴大：「好好休息你很棒加油！」、「沒有人可以考慮得很周全，人本來就不是完美的」、「天啊真的言重了，何宣林真的不至於被這樣集火。」也有粉絲指出：「我不覺得只是因為不想唱不擅長的東西，就該被全網圍剿」、「你的完成度真的很高，表現很漂亮」，認為她在舞台上的唱跳實力仍值得肯定。