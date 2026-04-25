蕭薔《浪姐7》拒隊友哭泣！「眼淚當武器我非常瞧不起」發言被讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《乘風2026》（又稱浪姐7）新一季開播話題不斷，其中57歲「台灣第一美女」蕭薔的霸氣發言在陸網引發討論。她面對同隊的大陸女星安崎因壓力情緒失控哽咽，冷靜說「妳現在哭我馬上離開」、「把眼淚當武器的話，我非常瞧不起」，一連串發言掀起陸網熱烈討論。

▲蕭薔參加陸綜，一連串發言引發陸網熱烈迴響。（圖／翻攝自微博）

蕭薔：眼淚當武器我非常瞧不起

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節目中，蕭薔與溫崢嶸、安崎一起吃火鍋聊天，安崎坦言簽約新公司後壓力極大，擔心失去這次機會就沒了未來，接著說到哽咽快要落淚。然而此時，蕭薔卻冷靜且犀利地打斷其情緒說：「妳不要哭哦！妳現在哭我馬上離開。」接著她直接告訴安崎：「請不要在別人面前隨意掉眼淚，真的你要記住，這個不是一個好的行為。」她隨後更拋出震撼彈：「你要真情流露那是你個人情緒，但是眼淚是不可以解決任何問題的。真正悲傷的眼淚，是不會被人看見的。」

▲安崎《浪姐7》直言壓力大，說著說著哽咽了。（圖／翻攝自微博）

▲蕭薔：「妳不要哭哦！妳現在哭我馬上離開。」（圖／翻攝自微博）

▲蕭薔：「請不要在別人面前隨意掉眼淚。」（圖／翻攝自微博）

蕭薔進一步指出，社會常將女性流淚標籤化為「綠茶」，她嚴肅表示：「如果妳把眼淚當成武器的話，我非常瞧不起。」最後她以「你是鑽石，在哪裡都會發光」鼓勵安崎，展現出風範。

▲蕭薔：「如果妳把眼淚當成武器的話，我非常瞧不起。」（圖／翻攝自微博）

女王發言圈粉，也被吐槽缺乏共情

蕭薔發言的影片迅速在社群平台發酵，陸網大讚蕭薔清醒且專業，「完全女王大人，就是要反矯情」、「真的就很女王」、「清醒的姐姐，聽話的妹妹」、「誰也別想在蕭薔面前哭」。也有人認為她情商極高，「我倒是覺得她這操作情商（EQ）很高」。另外有人認為前輩太過嚴苛，忽視了後輩的焦慮，「安崎的自信快被磨沒了，加油安崎」、「再堅強的人也可以哭」、「支持安崎眼淚自由」。