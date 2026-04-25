粉碎回憶？香港翻拍木村拓哉日劇《長假》　選角網吐槽：變母子戀

記者陳芊秀／綜合報導

香港電視台ViuTV 於23日活動上拋出影視震撼彈，宣布翻拍1996年經典日劇《長假》。其中男女主角確定由男團MIRROR人氣成員呂爵安（Edan）及視后級女星李佳芯（Ali）演出，挑戰木村拓哉與山口智子的經典角色。翻拍消息掀全網熱烈討論，兩位主角實際年齡相差15歲，更被毒舌形容「太瘋狂」。

▲香港電視台ViuTV宣布翻拍1996年經典日劇《長假》，掀起社群網路熱議。（圖／翻攝自日網）

呂爵安2021年搭檔同團成員盧瀚霆翻拍《大叔的愛》轟動一時，這次翻拍木村拓哉代表作《長假》，在活動記者會大方承認最初感到非常驚訝，幽默說：「我上次在《大叔的愛》是演田中圭的角色，沒想到這次田中圭會變成木村拓哉。」

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同時社群網路上的反對聲浪相當猛烈。許多劇迷認為新組合粉碎了童年回憶，紛紛留言開酸：「ViuTV 等於日劇破壞者」、「Edan 同木村比差好遠」、「Ali做得了Edan媽媽」。而根據港版《長假》的選角資訊，呂爵安現年29歲，與現年44歲李佳芯相差15歲，相較於當年木村拓哉與山口智子差8歲的姐弟戀設定，港版的「距離感」確實更大。另外港星AK則將挑戰原版中竹野內豐飾演的葉山真二一角。

▲港版《長假》呂爵安搭檔李佳芯。（圖／翻攝自IG）

《長假》是1996年日本富士電視台的巔峰之作，編劇是北川悅吏子。故事描述被未婚夫逃婚的模特兒葉山南，與失意的鋼琴家瀨名秀俊展開同居生活的溫暖故事。該劇當年不僅震撼全亞洲，演出該劇的松隆子、竹野內豐、稻森泉以及當時年僅16歲的廣末涼子等人，如今都是重量級明星，加上久保田利伸主唱的主題曲《La La La Love Song》至今仍令劇迷印象深刻，被視為日劇史上不可撼動的天花板。該劇翻拍港版引發全網熱烈討論，加上劇集在串流平台上架，截至昨日（24）的收視統計，更是登上香港Netflix第4名，而前3名都是2026年內熱播的劇集、動畫，再度證明30年神劇在觀眾心中的影響力。