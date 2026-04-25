唱紅《陽光女子》主題曲　A-Lin出道20週年美成這樣...加碼曝喜訊！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今年迎來出道20週年，一開年就以電影《陽光女子合唱團》主題曲〈幸福在歌唱〉橫掃串流，再度寫下神曲成績，同時啟動第八次「歌跡Journey」巡演，雖然台灣場次還在規劃當中，但她不忘帶給歌迷全新單曲〈繞路〉，也是這一次巡演的主題曲。

▲A-Lin推出新單曲〈繞路〉。（圖／索尼提供）

她說：「人生之路從來都不是單行道，隨著年紀增長，看事情的角度也不同，後來你會發現有時候繞路也不是壞事，因為這樣才能看到意想不到的風景。」歌曲靈感也來自她與歌迷之間累積多年的故事，將成長與轉折化為溫柔陪伴。

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為選定主題曲，她聽了數百首DEMO，當製作人聽到〈繞路〉時，立刻推薦給她。這首歌曲由和A-Lin同為阿美族的創作歌手阿蘭AC創作，並繼暢銷金曲〈摯友〉之後，再次邀請金曲作詞人葛大為為〈繞路〉創作歌詞。

▲A-Lin已經出道20年。（圖／索尼提供）

出道20年來，A-Lin的歌聲陪伴無數人走過低潮與成長，她也相信過去的受傷與失敗都是養分，「只要相信自己，一切都有可能。」此次視覺A-Lin更選穿Alaïa絲絨禮服亮相，展現成熟自信，為20週年寫下最耀眼篇章。