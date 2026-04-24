頑童MJ116大淵爆眼睛出血！　戴墨鏡露面...親曝現況

記者蔡琛儀／台北報導

金曲嘻哈天團頑童MJ116成員大淵今（24日）以愛心大使身分，出席家扶基金會舉辦的「428兒童保護日」記者會，他前幾天眼睛卻突發微血管破裂，因此今天還戴墨鏡出席活動，他澄清自己絕對不是撞傷、不是被打，眼睛周遭沒有瘀青，透露台中場演唱會時就遇過一樣的狀況，醫生只要他點眼藥水好好休息就好。

▲大淵眼睛微血管破裂，只好戴墨鏡出席活動。（圖／記者李毓康攝）

大淵和老婆妙莉婚後育有4歲兒子「小小淵」的他，透過活動特地向專家請教兒少數位性剝削話題，大淵說兒子年紀還小，不會使用網路也不知道密碼，因此他會全程陪兒子使用，順便了解兒子喜好。他和老婆也都有規定3C使用時間，兒子有時自己看完影片就會按暫停，不會繼續看下去，讓他很欣慰。不過若是天氣允許的話，還是會盡量帶孩子去曬曬太陽，轉移對3C用品的焦點。



談及育兒觀，大淵笑說現在在家不能亂說話，因為兒子越來越懂事，「他會有意識學習你，希望能成為兒子的榜樣」，至於有打算拚第二胎嗎？他表示一切都隨緣，也因老婆是主要照顧者，他表示要尊重老婆的想法，目前先以照顧兒子為主。

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▲ 大淵分享育兒經。（圖／記者李毓康攝）

此外，頑童6月將在高雄舉辦4場演唱會，大淵今才意識到距離演出不到2個月，突然有些緊張，並透露將有小驚喜；門票明開放本色會員全面開賣，他直呼每次售票都是人生一大挑戰，雖然台北、台中場都賣得很好，「當然會興奮、會期待，但就怕歌迷給我們傷害，也怕驕兵必敗。」