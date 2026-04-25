遲到1年看也值得！張凌赫「鬱結於心靠我來治」《愛你》10金句超療癒

文／潘慧中

「像妳這樣情志不遂、鬱結於心的人呢，以後還得靠我來治呢！」

雖然《愛你》已經是2025年播出的劇，雖然已經遲到了1年才看，但我已經決定把張凌赫在第10集12分55秒講的上面那句台詞記錄下來，很適合三不五時就拿出來看，洗洗眼睛也洗洗耳朵。

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▲▼《愛你》很療癒人心。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



《愛你》的劇情其實不複雜，描述女主角沈惜凡遭受初戀長達7年的PUA後，透過中醫調養，努力找回對生活掌控權。而男主角何蘇葉的溫柔只是其中一帖藥，讓她明白健康關係的底線是兩個人都要快樂。特別喜歡他們一邊吃飯、一邊聊瑣事的各種片段，有種從生活本質中慢慢把靈魂撿回來的感覺。 更多評論請點：走不出張凌赫的坑！「好好愛自己，剩下的我來補足」激推《愛你》被療癒了

1. 最重要的還是把自己的心結解開。

2. 心病還需要心藥醫，要嘛把堵的地方給通了，要嘛去除病根。

3. 這世界上啊，哪有什麼絕對的對和錯，只有後不後悔。

4. 不要覺得自己不好，也不要覺得自己沒有價值，你只是被一段不好的感情傷了心神而已。

5. 好好愛自己，好好生活才是最重要的，其他的事情都可以慢慢來。

6. 有些事情你可以不承認，但是你的心一定會知道。

7. 不管過去怎麼樣，是好還是壞，都是組成你的一部分。接受過去，關注現在和未來就行了。

8. 從今往後，你就好好愛自己，剩下的我來補足。

9. 談戀愛是兩個人的事情，幸福和快樂也是相互的，對於我，對於你，都是一樣的。所以如果哪一天我讓你感覺到痛苦了，或者說我讓你感覺到不快樂了，你一定要跟我說，我可以調整。如果你還是覺得不夠的話，可以跟我分手。

10. 你自己的人生選擇權在你自己手上，不要因為其他事影響了你自己的判斷。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。工作相關請寄helenpan@ettoday.net