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寬魚真的報警了！2度發聲「切割黃牛」　2張律師聲明書曝光

記者吳睿慈／綜合報導

台灣主辦「寬魚國際」日前公布高雄拼盤「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」消息，怎料，售票日期、卡司、票價等細節都還沒公布，網路上已經有不肖黃牛開團預購，主辦遭到輿論痛罵，24日硬起來發聲槓上強妮娛樂，晚間更是新進度，寬魚已經報警，並委託律師依法處理。

▲▼黃牛開團預購K-SPARK！寬魚怒了　槓上強妮娛樂：已蒐證報警。（圖／翻攝自寬魚國際、K-SPARK官方IG）

▲K-SPARK澳門站卡司有GD，高雄站還沒公布。（圖／翻攝自K-SPARK官方IG）

寬魚國際24日晚間在臉書專頁二度發聲「針對近期網路上涉及不實陳述、混淆視聽及損害商譽之相關言論，本司已委請律師依法處理，特此正式聲明。」並貼出律師三點聲明，強調《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》演唱會並無與任何單位、個人有任何合作關係、授權關係、業務往來或售栗商業合作之安排關係，更從未授權任何單位、個人得對外徵求冠名贊助廠商。

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▲▼寬魚說到做到！　硬起來報警2度發聲「切割黃牛」：。（圖／翻攝自寬魚國際）

▲▼寬魚說到做到，硬起來報警了。（圖／翻攝自寬魚國際）

▲▼寬魚說到做到！　硬起來報警2度發聲「切割黃牛」：。（圖／翻攝自寬魚國際）

對於消費者的反應，委託律師方面表示「本公司均予以重視，並抱持虛心檢討之態度審視相關作業流程。對於不足之處，將持續優化與改進，致力提供更完善之活動體驗與服務品質。」同時呼籲「切勿輕信未經證實之內容，理性辨識資訊來源，以免權益受損。 」

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