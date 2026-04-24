睽違28年合體！珊卓布拉克、妮可基嫚回歸　《超異能快感》續作破單身魔咒

記者蕭采薇／綜合報導

90年代最經典的奇幻愛情喜劇《超異能快感》（Practical Magic）終於迎來全新續作！奧斯卡兩大影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）與妮可基嫚（Nicole Kidman）睽違28年再度攜手合作，找回原班人馬強勢回歸《超異能快感：魔法之書》。

▲《超異能快感：魔法之書》珊卓布拉克、妮可基嫚睽違28年再度攜手合作。（圖／華納提供）

睽違28年神級合體！影后姊妹大玩魔法自嘲「難滑交友軟體」

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台灣片商於24日釋出首支前導預告，只見兩位影后再度大玩魔法，展現令人懷念的奇幻魅力，預告中更幽默自嘲家族的單身詛咒「對滑交友軟體來說不太好」，極具火花的化學反應立刻勾起全球影迷的滿滿回憶。

▲《超異能快感》講述歐文斯家族背負著致命的「單身詛咒」。（圖／華納提供）

對抗家族致命詛咒！神還原經典場景惹哭粉絲

1998年首集《超異能快感》講述歐文斯家族背負著致命的「單身詛咒」，只要愛上家族女子的男人都難逃厄運。當年珊卓布拉克與妮可基嫚飾演性格截然不同的女巫姊妹，一人抗拒魔法、一人渴望愛情，卻因一場意外共同捲入黑暗魔法的危機中，最終被迫直面家族命運。

▲《超異能快感：魔法之書》珊卓布拉克與妮可基嫚飾演性格截然不同的女巫姊妹。（圖／華納提供）

而全新續作《超異能快感：魔法之書》將延續這段充滿詛咒的羈絆與傳承，姊妹倆再度聯手對抗命運，試圖徹底破解長久以來束縛歐文斯家族的魔咒。

▲《超異能快感：魔法之書》延續這段充滿詛咒的羈絆與傳承，姊妹倆再度聯手對抗命運。（圖／華納提供）

談到睽違多年再度重返魔法世界，珊卓布拉克日前在發布會上感性表示：「拍攝這部片彷彿回到老家一樣自在！」並驚喜透露電影完美復刻了前一集的經典場景，絕對能讓死忠粉絲回味無窮。妮可基嫚也笑著附和：「能夠以這個備受書迷、影迷喜愛的角色再度回歸大銀幕，這感覺就像回到家一樣。」《超異能快感：魔法之書》將於今年9月大銀幕震撼鉅獻。