姊姊是土屋太鳳！他乖乖選秀奪下配音機會　自爆靠馬肉補元氣

記者吳睿慈／綜合報導

日本奇幻冒險動畫《竊取本書者將會…》由片岡凜、田牧空、東山奈央、伊藤靜與土屋神葉，其中，土屋神葉雖有個巨星姊姊土屋太鳳，仍透過選秀贏得配音機會，一人分飾多角表現亮眼，不僅為書店工讀生「春田貴文」配音，還挑戰化身公雞。

▲土屋神葉透過選秀奪下配音機會。（圖／華映娛樂提供）



幾位配音員近日在日本的宣傳活動上齊聚，並分享配音的幕後花絮。片岡凜透露自己在配音時，最大的困擾就是常餓到肚子咕嚕叫，沒想到聲音全被錄進去，只好尷尬重來，讓她忍不住詢問聲優前輩們哪些是最適合在配音空檔吃的食物，聲優們也分享各自習慣，有人會帶羊羹等甜點快速補充能量，也有人選擇隨身攜帶蛋白粉到錄音室，餓了就加水沖泡，不僅有飽足感還能顧健康。

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其中最受矚目的是土屋神葉推薦的馬肉刺身，他表示自己不習慣在錄音室吃東西，所以一定要先吃飽再開始工作，他甚至會在早餐時段就大吃馬肉刺身，他說：「馬肉刺身口感清爽，不會造成負擔，而且還能維持嗓音，我自己吃了覺得真的比較有活力，喉嚨也不容易腫痛沙啞。」讓片岡凜聽了直呼下次有機會她也要試試這種獨特增加活力的方法。

▲土屋神葉在片中一人分飾多角表現亮眼。（圖／華映娛樂提供）



▲《竊取本書者將會…》聲優們日前分享配音花絮。（圖／華映娛樂提供）

參與《竊取本書者將會…》配音的聲優們更透露，在配音之前他們都拿到了跟辭海一樣厚的角色設定跟故事背景說明，證明劇組的用心，導演福岡大生也表示他為了忠實呈現小說的奇幻世界觀，可說是絞盡腦汁。

小說原作者深綠野分在看過動畫版後，則是給予高度評價，她說：「我知道要把原本篇幅龐大的小說改編成85分鐘的作品相當不容易，但動畫版不僅成功保留核心，深冬與真白之間也呈現出更鮮明的夥伴關係，而奶奶『珠樹』一角的人物塑造則是充滿壓迫感，讓故事更有看頭，看電影時我感覺自己就像搭上速度感十足的遊樂設施，一路都沉浸在緊湊節奏與豐富視覺中，我前後看了4次都還意猶未盡。」《竊取本書者將會…》將於4月24日上映。