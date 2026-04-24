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返鄉探親目睹垂死姑丈屍咒還魂！　女星自爆被姊姊「綁架到旅館」培養感情

記者蕭采薇／綜合報導

電影《屍咒還魂》改編自印尼Twitter百萬追蹤網路作家「@SimpleMan」的靈異短篇故事。他曾以現象級恐怖大作《鬼舞村》狂吸超過一千萬觀影人次，引爆東南亞恐怖旋風。這次《屍咒還魂》作為第四部改編作品，更是他「尚未連載完結」的故事，電影版劇情走向早已讓大批忠實讀者敲破碗。

▲《屍咒還魂》亞薩明(左)爆料，自己在開拍前就被飾演姊姊的漢娜(右)「綁架」，到飯店共度了一晚。（圖／天馬行空提供）

▲《屍咒還魂》姐妹兩人一同回到爪哇老宅，親眼目睹了姑丈的慘死與復活。（圖／天馬行空提供）

百萬網文神作搬上大銀幕！狂吐亡靈墳土超駭人

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本片由資深編導烏琵阿維安托（Upi Avianto）首度跨足恐怖領域執導，並找來人氣女星漢娜普里南蒂娜、亞薩明賈塞姆飾演相依為命的主角姊妹。兩人在片中不僅親眼目睹姑丈慘死又復活，還憶起童年母親與姑姑遭逢詛咒、狂吐大量「亡靈墳上泥土」的驚悚畫面，挑戰觀眾恐懼極限。

女星爆開拍前遭「綁架」開房！高壓拍攝嚇壞姊妹花

為了詮釋片中失去雙親、羈絆極深的姊妹情，亞薩明爆料自己在開拍前，竟被飾演姊姊的漢娜直接「綁架」到飯店共度一晚。對此漢娜笑說，因為亞薩明是獨生女，為了快速培養感情才出此下策。亞薩明也笑稱自己很少在別人家過夜，就連認識一年以上的朋友都很難留宿，這次為了角色真的是「豁出去了」。

▲《屍咒還魂》亞薩明(左)爆料，自己在開拍前就被飾演姊姊的漢娜(右)「綁架」，到飯店共度了一晚。（圖／天馬行空提供）

▲《屍咒還魂》重新憶起了童年母親與姑姑的恐怖記憶，包含她們因為詛咒，而狂吐大量亡靈墳上泥土的驚悚畫面。（圖／天馬行空提供）

兩人也坦言，由於劇本恐怖氣氛太過強烈，加上拍攝地點極度壓迫，過程中的心理壓力非常大。所幸導演烏琵非常樂於交流，時常根據演員的反饋修改劇本，才讓她們緊繃的神經稍微放鬆，成功建立起絕佳默契。

死屍無限復活！驚悚揭開「日落陰陽界」邪惡咒術

《屍咒還魂》劇情描述哈妮芙和伊絲蒂這對姊妹收到姑丈病危通知趕回老家，卻發現已被宣告死亡的姑丈竟多次死而復生。他的鬼魂總在印尼爪哇民間傳說中的「索洛普」（日落之時）出沒，此時陰陽界線最為薄弱，亡魂能自由遊走於陽界。

▲《屍咒還魂》亞薩明(左)爆料，自己在開拍前就被飾演姊姊的漢娜(右)「綁架」，到飯店共度了一晚。（圖／天馬行空提供）

▲《屍咒還魂》亞薩明（左）爆料，自己在開拍前就被飾演姊姊的漢娜（右）「綁架」，到飯店共度了一晚。（圖／天馬行空提供）

姊妹倆在追查真相時，於姑丈床下發現一本記載邪惡咒術的紅皮書，施咒者在齋戒期間不得進食，唯一能吃的只有「墓地墳土」，藉由墳墓裡的亡魂助一臂之力來達成願望；若未能撐過40天，亡魂將反噬施咒之人至死方休，電影將於4月30日全台驚悚上映。

 

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