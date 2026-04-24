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2026金穗影展揭幕！楊麗音、朱芷瑩雙影后力挺　金馬新人鄭又菲重磅回歸

記者蕭采薇／台北報導

2026金穗影展於24日在台北信義威秀影城正式盛大揭幕！作為全台最大、獎金最高的短片競賽，開幕現場星光熠熠，多位金獎影人齊聚一堂。金鐘雙影后楊麗音與朱芷瑩展現力挺金穗的深厚情誼。楊麗音雖未趕上拍照，但仍出席Q&A與觀眾互動。

▲2026金穗影展開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱芷瑩出席金穗影展開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

雙影后齊聚挺金穗！星光陣容閃耀開幕

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今年分別攜新作《爬坡》、《放生》與《百花公主》閃亮登場；曾擔綱金穗典禮主持人的王渝屏，也帶來亮眼新作《大姊，賢慧》。此外，剛榮獲金馬獎最佳新演員的鄭又菲也帶著最新主演作品《抓耙仔》重磅回歸，加上金穗獎最佳演員黃稚玲的《只是一陣一陣》與李鈺婕的《水火山》，現場氣氛熱鬧非凡，展現台灣影視圈強大的創作能量。

▲2026金穗影展開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭又菲出席金穗影展開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

重量級評審親頒證書！傳授新銳影人實戰心法

文化部影視局副局長呂美莉親臨現場致詞，感性表示金穗獎不僅是台灣歷史最悠久的短片競賽，更是新銳影人的搖籃與國際大師的起點，她鼓勵入圍者保持「Stay Hungry, Stay Foolish」的精神，成為彼此未來創作路上最堅強的後盾。

本屆金穗獎評審團陣容同樣華麗，由洪伯豪、解孟儒、嚴藝文、高伊玲、樓一安、陳保英、王君琦、黃亞歷、吳德淳、余聿、謝珮雯、朱駿騰、吳俊輝等人親自頒發入圍證書。影展更特別規劃「穗語時光」活動，讓評審團與入圍者面對面交流實務製作心法，解答創作疑惑，現場互動欲罷不能，完美展現金穗獎薪火相傳的精神。

▲2026金穗影展開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱芷瑩（左）與《百花公主》導演李晏如、演員黃宇琳。（圖／記者林敬旻攝）

百部強片輪番上陣！「學長姊」回娘家開講

今年影展期間共規劃多達50場映後座談，放映近百部精彩作品，其中包括22部世界首映與14部亞洲首映影片。為了深化交流，影展特別舉辦兩場「金穗開講」深度講座，探討短片發行與海外參展實務；更集結《陽光女子合唱團》林孝謙、《一家子兒咕咕叫》詹京霖、《小曉》靳家驊、《白衣蒼狗》曾威量、《南方時光》曹仕翰、《我家的事》潘客印等歷屆「學長姊」們回娘家，在場外沙龍「小客廳」時段與影迷、創作者暢聊拍片點滴。

線上線下同步開跑！5月1日揭曉得獎名單

2026金穗影展於4月24日至5月1日在台北信義威秀影城熱烈舉行，無法親臨現場的影迷，也可購買「入圍影片線上影展通行證」，透過線上影院一網打盡所有好片。除了台北，入圍影片也將於新竹市影像博物館、台中中山73影視藝文空間、沙鹿深波圖書館及花蓮鐵道電影院同步放映。本屆最高榮譽得獎結果將於5月1日頒獎典禮正式揭曉！

 

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金穗獎楊麗音朱芷瑩鄭又菲

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