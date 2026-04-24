專訪／霸氣轟偷拍護妻女！美麗本人斬斷「直男說教」　當老婆閨蜜愛情保鮮16年

記者蕭采薇／專訪

以幽默直率形象走紅的「美麗本人」，近期在恐怖電影《死亡之握：鬼牽手》中飾演活絡氣氛的甘草人物「東胖」。戲裡他甘願當個襯托主角的「萬年綠葉」，戲外的他則身處幸福的「女子宿舍」，有兩格寶貝女兒。與太太從大學二年級愛情長跑至今已16年，美麗本人不僅是家中的開心果，更有一套獨門的「人夫生存哲學」，成功把枯燥的婚姻日常活成充滿情趣的浪漫喜劇。

▲美麗本人跨足電影圈，在《死亡之握：鬼牽手》飾演活絡氣氛的甘草人物「東胖」。（圖／記者李毓康攝）

斬斷「男性說教」！收起大道理提供情緒價值

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「美麗本人」在《死亡之握：鬼牽手》飾演變裝皇后，但他本人是個直男氣超重的嘻哈仔，但其實這對他並不困難。美麗本人接受《ETtoday星光雲》專訪時笑說：「我其實很常練習，我在家都演老婆的閨蜜。」

許多直男在面對另一半抱怨時，總習慣理性分析、下指導棋，美麗本人坦言自己過去也不例外。「我以前會說教，叫她不要怎麼做、應該怎麼做。」直到有一次，太太終於忍不住發火飆罵：「我其實就只想要跟你講，你聽就好，不要再跟我講怎麼做，我自己知道！」

▲美麗本人大二時就和老婆交往，愛情長跑已經16年，也有兩個寶貝女兒。（圖／記者李毓康攝）

這當頭棒喝讓他瞬間開竅，明白女生在抱怨時需要的不是「解決方案」，而是「情緒價值」。從此以後，只要太太開始抱怨同事或工作，他的態度180度大轉變，總是用閨蜜口吻興奮地說：「快點！趕快多說一點，我想聽！」徹底放下直男的說教姿態，成為太太專屬的情緒出口。

化身「毒舌閨蜜」陪開罵！超另類婚姻情趣

為了讓太太有「跟好姐妹聊天」的紓壓感，美麗本人甚至會運用演員天賦，模仿起同志gay蜜的語氣陪太太一起「同仇敵愾」。他笑說：「我就會跟她一起罵，說那個主管好壞、講話好賤，下次我們把他灌醉丟到冷凍庫，讓他『Chill』一下！」

▲美麗本人生活中也樂演「老婆的閨蜜」，總是把太太逗得哈哈大笑。（圖／記者李毓康攝）

這種天花亂墜的幹話陪伴，不僅讓太太聽了哈哈大笑、成功消氣，也成為兩人結婚多年來最獨特的生活情趣。他溫柔地表示：「如果她覺得跟我講話無法得到實質幫助，只是要發洩的話，那我就陪她一起發洩，一邊當她的閨蜜。」

吵架絕不冷戰！霸氣護愛：「先道歉又不會痛」

走過16年的感情歲月，兩人難免會有摩擦與爭執，但美麗本人秉持著一個鐵則：絕不冷戰，而且勇於認錯。「我們兩個吵架，如果我情緒太爆，事後我就會直接道歉。面子問題而已，先道歉又不會痛！」他認為，吵架通常只是針對某件事的看法不同，只要把話講開，得證誰有理就好，久而久之兩人培養出極佳的默契，很少在同一件事情上爭執。

這份體貼與高情商，也完美投射在他在《死亡之握：鬼牽手》中飾演的角色「東胖」身上。美麗本人形容這個角色就像「煙火」一樣，雖然嘴巴賤、看起來很煩，但其實沒有壞心眼，而且能瞬間帶來溫暖與亮光。

▲美麗本人在《死亡之握：鬼牽手》裡的角色嘴賤但其實沒有壞心眼。（圖／記者李毓康攝）

霸氣護妻女拒「偷拍」！低調教愛女：不用提爸爸

不過隨著知名度水漲船高，美麗本人坦言太太一開始確實有些不適應，為了減少家人的壓力，兩人外出有時會選擇分開逛，之後再找地方集合。

面對路上粉絲的關注，比起被躲在暗處偷拍，他更希望大家大方上前詢問合照。「我有次直接跟偷拍的人說：『我看到你偷拍了，我覺得你很沒禮貌，請你不要這樣。』」尤其是帶著小孩的時候，他在隱私界線上踩得非常硬，霸氣直言：「我不希望因為我的工作，讓身邊的人覺得壓力很大。」

▲美麗本人雖是公眾人物，但有時民眾偷拍他和家人，也會造成困擾。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，他也將這份低調落實在對小孩的教育上。雖然女兒知道爸爸是公眾人物，但他總會特別叮嚀孩子：「如果在學校，不用特別跟同學說爸爸是美麗本人，只要說做影視相關就可以了。」盡全力給予家人最平凡自在的生活空間，《死亡之握：鬼牽手》全台上映中。

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