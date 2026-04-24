ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

停工16個月！趙露思證實接拍新劇
Olive Young新品牌登場
沈玉琳堅決不讓老婆改嫁
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

專訪／霸氣轟偷拍護妻女！美麗本人斬斷「直男說教」　當老婆閨蜜愛情保鮮16年

記者蕭采薇／專訪

以幽默直率形象走紅的「美麗本人」，近期在恐怖電影《死亡之握：鬼牽手》中飾演活絡氣氛的甘草人物「東胖」。戲裡他甘願當個襯托主角的「萬年綠葉」，戲外的他則身處幸福的「女子宿舍」，有兩格寶貝女兒。與太太從大學二年級愛情長跑至今已16年，美麗本人不僅是家中的開心果，更有一套獨門的「人夫生存哲學」，成功把枯燥的婚姻日常活成充滿情趣的浪漫喜劇。

▲▼《死亡之握:鬼牽手》美麗本人專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗本人跨足電影圈，在《死亡之握：鬼牽手》飾演活絡氣氛的甘草人物「東胖」。（圖／記者李毓康攝）

斬斷「男性說教」！收起大道理提供情緒價值

[廣告]請繼續往下閱讀...

「美麗本人」在《死亡之握：鬼牽手》飾演變裝皇后，但他本人是個直男氣超重的嘻哈仔，但其實這對他並不困難。美麗本人接受《ETtoday星光雲》專訪時笑說：「我其實很常練習，我在家都演老婆的閨蜜。」

許多直男在面對另一半抱怨時，總習慣理性分析、下指導棋，美麗本人坦言自己過去也不例外。「我以前會說教，叫她不要怎麼做、應該怎麼做。」直到有一次，太太終於忍不住發火飆罵：「我其實就只想要跟你講，你聽就好，不要再跟我講怎麼做，我自己知道！」

▲▼《死亡之握:鬼牽手》美麗本人專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗本人大二時就和老婆交往，愛情長跑已經16年，也有兩個寶貝女兒。（圖／記者李毓康攝）

這當頭棒喝讓他瞬間開竅，明白女生在抱怨時需要的不是「解決方案」，而是「情緒價值」。從此以後，只要太太開始抱怨同事或工作，他的態度180度大轉變，總是用閨蜜口吻興奮地說：「快點！趕快多說一點，我想聽！」徹底放下直男的說教姿態，成為太太專屬的情緒出口。

化身「毒舌閨蜜」陪開罵！超另類婚姻情趣

為了讓太太有「跟好姐妹聊天」的紓壓感，美麗本人甚至會運用演員天賦，模仿起同志gay蜜的語氣陪太太一起「同仇敵愾」。他笑說：「我就會跟她一起罵，說那個主管好壞、講話好賤，下次我們把他灌醉丟到冷凍庫，讓他『Chill』一下！」

▲▼《死亡之握:鬼牽手》美麗本人專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗本人生活中也樂演「老婆的閨蜜」，總是把太太逗得哈哈大笑。（圖／記者李毓康攝）

這種天花亂墜的幹話陪伴，不僅讓太太聽了哈哈大笑、成功消氣，也成為兩人結婚多年來最獨特的生活情趣。他溫柔地表示：「如果她覺得跟我講話無法得到實質幫助，只是要發洩的話，那我就陪她一起發洩，一邊當她的閨蜜。」

吵架絕不冷戰！霸氣護愛：「先道歉又不會痛」

走過16年的感情歲月，兩人難免會有摩擦與爭執，但美麗本人秉持著一個鐵則：絕不冷戰，而且勇於認錯。「我們兩個吵架，如果我情緒太爆，事後我就會直接道歉。面子問題而已，先道歉又不會痛！」他認為，吵架通常只是針對某件事的看法不同，只要把話講開，得證誰有理就好，久而久之兩人培養出極佳的默契，很少在同一件事情上爭執。

這份體貼與高情商，也完美投射在他在《死亡之握：鬼牽手》中飾演的角色「東胖」身上。美麗本人形容這個角色就像「煙火」一樣，雖然嘴巴賤、看起來很煩，但其實沒有壞心眼，而且能瞬間帶來溫暖與亮光。

▲▼《死亡之握:鬼牽手》美麗本人專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗本人在《死亡之握：鬼牽手》裡的角色嘴賤但其實沒有壞心眼。（圖／記者李毓康攝）

霸氣護妻女拒「偷拍」！低調教愛女：不用提爸爸

不過隨著知名度水漲船高，美麗本人坦言太太一開始確實有些不適應，為了減少家人的壓力，兩人外出有時會選擇分開逛，之後再找地方集合。

面對路上粉絲的關注，比起被躲在暗處偷拍，他更希望大家大方上前詢問合照。「我有次直接跟偷拍的人說：『我看到你偷拍了，我覺得你很沒禮貌，請你不要這樣。』」尤其是帶著小孩的時候，他在隱私界線上踩得非常硬，霸氣直言：「我不希望因為我的工作，讓身邊的人覺得壓力很大。」

▲▼《死亡之握:鬼牽手》美麗本人專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗本人雖是公眾人物，但有時民眾偷拍他和家人，也會造成困擾。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，他也將這份低調落實在對小孩的教育上。雖然女兒知道爸爸是公眾人物，但他總會特別叮嚀孩子：「如果在學校，不用特別跟同學說爸爸是美麗本人，只要說做影視相關就可以了。」盡全力給予家人最平凡自在的生活空間，《死亡之握：鬼牽手》全台上映中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

美麗本人

推薦閱讀

「三人行情侶」突宣布分手！他淚認退出伴侶關係…3年情變原因曝

「三人行情侶」突宣布分手！他淚認退出伴侶關係…3年情變原因曝

8小時前

沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG直播！官方：你沒看錯

沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG直播！官方：你沒看錯

9小時前

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

7小時前

挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！黃沐妍嚴肅回85字：有很多認知落差

挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！黃沐妍嚴肅回85字：有很多認知落差

7小時前

王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大

王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大

5小時前

LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」！截圖強硬反擊 現場照曝

LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」！截圖強硬反擊 現場照曝

11小時前

南珉貞廣告多到數不清還要出片　呼籲台男「來追我想生寶寶」

南珉貞廣告多到數不清還要出片　呼籲台男「來追我想生寶寶」

5小時前

「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

4/23 15:34

八三夭阿璞摯愛久病離世！　陷人生三大痛苦太心碎

八三夭阿璞摯愛久病離世！　陷人生三大痛苦太心碎

22小時前

Jisoo爆砸千萬切割親哥！「早就斷聯」內幕曝　不忍性愛片外流

Jisoo爆砸千萬切割親哥！「早就斷聯」內幕曝　不忍性愛片外流

22小時前

馬筱梅拒談大S子女！　直播變臉「去問爸爸跟奶奶」…親回原因

馬筱梅拒談大S子女！　直播變臉「去問爸爸跟奶奶」…親回原因

10小時前

泫雅「腫一圈近照」瘋傳　釣出本人IG揭真相：別擔心我！

泫雅「腫一圈近照」瘋傳　釣出本人IG揭真相：別擔心我！

2小時前

熱門影音

安心亞回應《陽光女子》爭議　我們初衷是給世界多一點愛

安心亞回應《陽光女子》爭議　我們初衷是給世界多一點愛
經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼

經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼
香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！
安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
曾沛慈浪姐

曾沛慈浪姐
王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒

王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒
曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」

曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」
曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？

曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？
SEVENTEEN S.COUPS、玟奎抵達高雄　見粉絲擠滿小港機場超驚訝！

SEVENTEEN S.COUPS、玟奎抵達高雄　見粉絲擠滿小港機場超驚訝！
高宇蓁首度監製電影　「豪砸4400萬」

高宇蓁首度監製電影　「豪砸4400萬」
炎亞綸嘆CP粉太過頭！　難得喊話汪東城：辛苦了

炎亞綸嘆CP粉太過頭！　難得喊話汪東城：辛苦了
炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

高宇蓁監製電影「砸4400萬」　演茶室女子「沒尺度限制」

高宇蓁監製電影「砸4400萬」　演茶室女子「沒尺度限制」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

吳卓源撇當小三！Cindy秒反擊　「你確定？」3連發開砲朱軒洋

吳卓源撇當小三！Cindy秒反擊　「你確定？」3連發開砲朱軒洋

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

看更多

【台74線驚傳槍響】車手衝撞警車狂逃5公里　警開1槍制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

返鄉探親目睹垂死姑丈屍咒還魂！　女星自爆被姊姊「綁架到旅館」培養感情

50分鐘前0

睽違28年合體！珊卓布拉克、妮可基嫚回歸　《超異能快感》續作破單身魔咒

1小時前1

姊姊是土屋太鳳！他乖乖選秀奪下配音機會　自爆靠馬肉補元氣

1小時前22

曾炒股慘賠4000萬！　張克帆近況曝光…回春帥到認不出

2小時前0

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

2小時前0

專訪／霸氣轟偷拍護妻女！美麗本人斬斷「直男說教」　當老婆閨蜜愛情保鮮16年

2小時前0

銷量破45萬！先愛上就輸了　BL劇《偽裝的真實之吻》台灣看得到

2小時前30

泫雅「腫一圈近照」瘋傳　釣出本人IG揭真相：別擔心我！

3小時前10

擊敗李奧納多封帝！本尊台下失控飆「N字經」惹議　話題神片《出口成髒》登台

3小時前10

一票難求！日本狂言師野村萬齋來台　同台95歲國寶演「盲人賞月」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因
    8小時前1626
  2. 王俐人震撼宣布上SWAG直播！
    9小時前3229
  3. 沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲
    7小時前2811
  4. 挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！
    7小時前24
  5. 王俐人激凸後不忍加入了　SWAG卡司陣容再擴大
    5小時前2218
  6. LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」
    11小時前2229
  7. 南珉貞廣告多到數不清還要出片　呼籲台男「來追我想生寶寶」
    5小時前3624
  8. 「短劇霸總」年拍200部失業了！難敵AI回老家種田
    4/23 15:34229
  9. 八三夭阿璞摯愛久病離世！
    22小時前61
  10. Jisoo爆砸千萬切割親哥　不忍性愛片外流
    22小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合