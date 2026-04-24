銷量破45萬！先愛上就輸了　BL劇《偽裝的真實之吻》台灣看得到

記者吳睿慈／綜合報導

日本BL劇《偽裝的真實之吻》原作由末廣マチ創作，漫畫分成上、下兩冊發行，累計銷量突破45萬冊，是近年日本BL漫畫界最具話題性的作品之一。該劇找來堀海登、佐藤友祐主演，兩人立下賭約「先愛上對方的人，就是輸家！」展開一場擬似戀愛的攻防戰。

▲▼《偽裝的真實之吻》由新生代實力派演員堀海登、佐藤友祐主演。（圖／GagaOOLala提供）



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日本真人版BL劇《偽裝的真實之吻》由新生代實力派演員堀海登與人氣男女五人組舞蹈聲樂團體lol成員佐藤友祐同擔綱雙主演。堀海登飾演的四谷良其實從高中時代就暗戀著佐藤友祐飾演的志藤全，某天酒局後，兩人爭論起誰的戀愛經驗更豐富，在誰也不肯認輸之下，定出了一個荒謬至極的賭約：「先愛上對方的人，就是輸家！」

▲BL劇《偽裝的真實之吻》台灣看得到。（圖／GagaOOLala提供）



《偽裝的真實之吻》由導演田口桂操刀，編劇烏丸棗執筆。原作者末廣マチ親自探班後表示，「戲劇版擁有真人化獨有的全新魅力」，對原作粉絲而言是最強的品質保證。本劇將於4月24日起，在全球最大 LGBTQ+、BL 與 GL 影音串流平台GagaOOLala首播。