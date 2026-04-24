擊敗李奧納多封帝！本尊台下失控飆「N字經」惹議　話題神片《出口成髒》登台

記者蕭采薇／綜合報導

在2月底剛落幕的「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）中，男星羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo），不僅爆冷擊敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等強勢對手，勇奪「最佳男主角獎」封帝，更一舉抱回「最佳新進演員獎」，成為BAFTA影史上首位締造此雙冠紀錄的超級黑馬。

▲《出口成髒》羅伯特阿拉馬約拿下「英國奧斯卡」影帝。（圖／索尼提供）

擊敗李奧納多！精靈王子創BAFTA雙冠影史紀錄

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曾在《魔戒：力量之戒》中飾演「精靈王子」而打開國際知名度的羅伯特阿拉馬約，也因此成為焦點。而當晚還爆發故事原型人物「出口成髒」的爭議事件，都讓這部電影成為話題。而如今確定要在台灣上映，觀眾終於能在大銀幕一睹這位超新星極具層次的情感爆發力。

▲羅伯特阿拉馬約擊敗李奧納多、甜茶等強勢對手封帝。（圖／索尼提供）

電影本尊台下飆「N字經」惹議！意外呼應電影殘酷核心

《出口成髒》改編自震撼人心的真實故事，聚焦於1980年代的英國少年約翰戴維森（John Davidson），他在15歲時被診斷出罹患當時長期被誤解的神經疾病—妥瑞氏症。

令人關注的是，電影的原型人物約翰戴維森日前也受邀出席BAFTA頒獎典禮，但他卻因為妥瑞氏症發作，在現場無法控制地飆出帶有強烈種族歧視意涵的穢語「Nixgxx」，瞬間引發極大的軒然大波與爭議。

▲《出口成髒》改編自震撼人心的真實故事。（圖／索尼提供）

然而，這場典禮上的意外插曲，卻也無比真實且殘酷地呼應了電影試圖探討的議題：社會大眾對於妥瑞氏症的極度不理解，導致患者經常在公眾場合遭受不合理的異樣眼光與打壓。

影帝霸氣護航讚「最了不起」！外媒盛讚：鐵石心腸也會哭



面對外界的風風雨雨，阿拉馬約在獲獎時霸氣將榮耀歸於原型人物，大力讚賞他的勇氣：「約翰戴維森是我見過最了不起的人，他讓我理解，大眾在妥瑞氏症的方面還有很多要學習的東西。」

▲《出口成髒》幽默又充滿溫度的敘事，自海外首映以來收穫壓倒性好評。（圖／索尼提供）

電影細膩刻畫約翰面對突如其來、無法控制的言語與行為衝動，如何在人際關係與自我認同間跌撞前行，並試圖在困境中活出「正常人生」。幽默又充滿溫度的敘事，自海外首映以來收穫壓倒性好評。《愛爾蘭日報》甚至誇獎：「這是一部連鐵石心腸的影評都會被逼出眼淚的作品。」《出口成髒》將於5月22日至24日搶先舉辦限量口碑場，並於5月29日全台正式上映。