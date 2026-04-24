狂霸多國冠軍！《96分鐘》4DX版重返大銀幕　官方鬆口：續集籌備中

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部高鐵災難動作鉅作《96分鐘》，自去年9月上映後，憑藉緊湊節奏與強烈臨場感，成功帶起國片觀影熱潮，最終豪奪2.07億元票房佳績。這股熱潮更延燒至串流平台，不僅在台灣、香港、南韓、泰國等14個亞洲地區殺進Netflix日榜前十名，更成功跨越文化障礙，打入非洲與拉丁美洲市場，在奈及利亞、摩洛哥等地強勢登頂單日冠軍，官方也鬆口續集正在準備中。

▲林柏宏與宋芸樺在《96分鐘》中飾演共患難的夫妻，情感流露真摯動人。（圖／華影國際提供）

狂賣2億霸榜Netflix！台灣之光席捲全球

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今年1月底正式上架Netflix後，聲勢持續狂飆，一舉締造「台灣電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家與地區電影日榜冠軍」及「最多國家與地區電影日榜前十名」三項驚人新紀錄，將台灣的類型電影成功推向國際舞台。

▲林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。（圖／華影國際提供）



奪金馬最佳視覺效果！好萊塢級技術打造震撼場景

該片由金獎製作團隊與好萊塢級技術班底聯手打造，首度引進好萊塢「Previs特效預演技術」，並斥資重金打造台灣首座高鐵實景攝影棚。為了呈現極致的視覺震撼，劇組更大規模封鎖台北信義區街頭進行夜拍，動員上千人營造大場面。精良的製作不僅讓電影入選台北電影節開幕片、入圍富川國際奇幻影展，更一舉抱回第62屆金馬獎「最佳視覺效果」大獎，傲人實力有目共睹。

▲《96分鐘》破兩億票房，官方正式釋出限定版本4DX場次。（圖／華影國際提供）

影迷願望成真！4DX限定版「這天」重磅登場

隨著電影在雙平台累積極高聲量，大批粉絲紛紛敲碗狂喊：「這部片根本是為大銀幕打造的！」為了回饋影迷期待，片方正式宣布將於4月30日推出4DX升級版本，透過座椅震動、風壓、水霧與動態效果，讓觀眾體驗身歷其境的高速奔馳與災難衝擊，完美感受「生死倒數」的極限壓迫感。

▲林柏宏與宋芸樺在《96分鐘》中飾演新婚夫妻檔，被捲入突如其來的死亡危機。（圖／華影國際提供）

片方透露，4DX版本將採限定場次放映，預計於4月28日全面啟售，並同步推出結合高速列車與經典畫面的「4DX限定版本特典海報」，極具收藏價值，消息一出立刻引爆粉絲「二刷」期待。此外，面對全球粉絲敲碗續集，官方也驚喜鬆口透露「續集計畫已開始籌備」，並感性表示：「這趟96分鐘的旅程，仍在世界各地疾速前行中。」