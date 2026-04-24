G-DRAGON被小14歲弟弟搭訕要電話　「秒交出號碼」笑容超寵溺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD）在歌壇打滾20年，是許多後輩的偶像，近日，他與ALLDAY PROJECT成員Tarzzan的互動引起熱議，對方拿起手機要電話，他絲毫沒有猶豫，瞬間拿起Tarzzan的手機輸入號碼，語氣超溫柔，短短20秒的影片掀起粉絲熱議，歌迷直呼「GD語氣太溫柔了」、「我也好想要GD的電話」。

▲▼G-DRAGON被小14歲Tarzzan弟弟搭訕要電話，秒交出號碼。（圖／翻攝自지드래곤zip YouTube）



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G-DRAGON與ALLDAY PROJECT成員Tarzzan於23日出席一名設計師的私人展覽，會後他與小14歲的後輩Tarzzan並行離開，Tarzzan趁著絕佳機會，把自己的手機拿出來，衝上去詢問「GD大大，可以給我您的電話嗎？」GD驚呼「你不知道我的電話？」隨後輸入自己的號碼。

▲粉絲歪樓笑喊「我們也想要G-DRAGON電話」。（圖／翻攝自지드래곤zip YouTube）



有趣的是，G-DRAGON輸入完電話後，還對著Tarzzan點點頭才離開，語氣既溫柔又充滿大哥哥的寵溺感，兩人的互動被粉絲拍下來，留言區熱議「好可愛」、「語氣真溫暖」，也有人歪樓表示「我也好想要GD的號碼」、「Tarzzan要電話要得很自然欸」。