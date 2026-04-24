李多慧陷「短髮糾結」開投票問粉絲　留言刷一排：怎樣都漂亮

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神李多慧近日在社群PO出一張短髮照，畫面曝光後，立刻掀起網友討論，不少人一度以為她真的剪掉長髮。為此，她昨（23）日也透過Threads發文，公開投票徵詢大家對於她髮型的意見。貼文曝光後，再度引發熱議。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

向來以長髮造型亮相的李多慧，在文中發出「求救訊號」，透露自己陷入極度的猶豫不決中。她坦言，對於是否要換造型感到非常困擾，甚至忍不住在文中直呼：「我最近真的很煩惱…到底要不要剪頭髮」，並開啟投票功能，讓粉絲們可以針對「短髮或長髮」進行最終對決。

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▲李多慧猶豫要不要剪短髮。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

此前，李多慧在社群曬出一張AI生成的短髮照，照片中的她一改長髮形象，以俏麗短髮亮相，髮長落在耳下位置，搭配輕盈的波浪捲度和齊眉短瀏海。如今她發文開啟投票功能，再度掀起討論及關注，粉絲們仍紛紛留言大讚，「好可愛喔！剪！」、「因為你很美，怎樣都好看」、「只要是多慧，怎麼樣都漂亮。」