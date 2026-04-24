短劇女神認了職業危機！　岳雨婷揭AI衝擊：做不了演員可以做直播

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇近年發展迅速，前兩年微短劇捧紅無數男神、女神，然而今年起AI短劇又衝擊到真人短劇市場。其中短劇女神岳雨婷坦承，自己每月收到的劇本數已從數十本直接腰斬。面對職業危機，她展現超強心理素質，直言「不畏懼變革」！

▲短劇女神岳雨婷擁有高人氣，一舉一動都是關注焦點。（圖／翻攝自微博）

岳雨婷：AI出來之後，我們的劇本越來越少

[廣告]請繼續往下閱讀...

「好劇本哪有那麼多呀？現在劇本越來越少了，真的。因為AI出來了之後，我們的劇本越來越少了。」岳雨婷在直播中大方回應短劇現況，以前一個月能收到幾十個劇本，現在僅剩十幾個，證實了AI生成內容對傳統影視創作市場的強大擠壓。儘管身處浪潮中心，她卻表示完全接受這種變革，也不覺得畏懼，「時代的變革就是這樣子，你永遠都不知道下一步是什麼。」

▲岳雨婷坦言以前可以收到幾十個劇本，現在僅收到十幾個。（圖／翻攝自微博）

人生有無限可能

面對失業風險，岳雨婷樂觀說：「人生有無限可能，如果以後做不了演員，我可以去做直播、去環遊世界。」她安慰粉絲，「我覺得你們不要難過、不要傷心，一起陪著我，一起往前走。幹一行、行一行，加油吧！」她也趁機宣傳了即將推出的新作品。

影視寒冬仍能扛劇

岳雨婷主演多部短劇打開知名度，去年接演短劇版《折腰》引來正反面評價。她一度被短劇迷批評接演的角色設定太相似，年初主演《這個家我罩了》，扮演集團老大重生變女大生，大獲好評。根據微短劇平台龍頭「紅果短劇」的數據，雖然今年短劇熱度全面下滑，她主演的作品，播出首日的熱度值仍能維持在5500至6000以上的人氣，即使是現在，她仍有眾多劇集接連開拍，是短劇界的扛劇咖之一。

▲即使真人短劇氣勢下滑，岳雨婷演出的短劇，上線首日熱度值在5000至6000，是平台高排名的作品。（圖／翻攝自微博）