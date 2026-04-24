一粒健康亮燈「蕁麻疹、手指爛掉」　親揭病況：抱歉讓大家擔心

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）擁有甜美外型，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，平時會透過社群記錄生活的她，近日在IG限動發文透露，自己的身體健康出了狀況，不過她也要大家不用擔心她。

▲一粒。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

一粒自責表示，「抱歉讓大家擔心了」，接著坦言先前自己因淋雨導致感冒發燒，隨後又引發全身性的過敏與蕁麻疹，雖然好不容易才痊癒，沒想到身體警訊接踵而至。她透露，這段時間之所以沒有對外說明，是因為想著應該很快就會好，沒想到健康狀況卻像連鎖反應般接二連三出現，讓她相當無奈。

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▲一粒曝身體出狀況。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

除了先前的感冒與過敏，一粒也曝光目前最困擾她的新傷情。她表示，「現在又好幾隻手指不知道為什麼爛掉」，甚至還面臨脖子拉傷發炎中的狀況。一連串的病痛同時找上門，讓她也忍不住在文中自嘲「有點多狀況哈哈哈」。儘管身上帶傷，一粒仍強調自己沒事的，俏皮地向粉絲們報平安，並在文末承諾自己會去醫生、好好休息，趕快好起來。