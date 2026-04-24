艾莉絲返台2週太操「身體抗議了」！回倫敦4招急救：重新找回節奏

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲23日在社群平台分享近況，回台灣工作兩個禮拜後，高壓模式讓「身體終於開始抗議了」，直到最近回到倫敦，她立即調整腳步，也因此體會到「身體健康才是真正的財富自由」。

▲艾莉絲前陣子有回台工作兩週。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



艾莉絲坦言返台工作兩個禮拜的期間，進入了「高壓衝刺模式」，在緊湊的行程中，身體承擔了極大負荷，包括面對時差的困擾，每天幾乎都睡不到5小時，「身體終於開始抗議了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾莉絲連忙保養急救肌膚。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



回到倫敦家中的艾莉絲，立刻轉向健康的生活形態以恢復體力，透過「健身房、清爽健康的原型食物」來調理身體，並重新找回每天的肌膚保養節奏，「在家泡澡敷臉」，並特別安排「去大自然裡好好深呼吸」，藉此放慢腳步。

▲艾莉絲目前已返回倫敦。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



經過此次體驗，艾莉絲對於生活有了更深層的解讀，「不管再忙，好好照顧自己的健康是必須，這才是真的愛自己」，以此提醒粉絲，身體健康才能走得長久。