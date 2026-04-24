男歌手車禍受傷「靠周杰倫的歌曲復健」　本尊看到還轉發！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手黃霆睿日前發生車禍，導致手部受傷，目前積極復健中。他透露曾用周杰倫新歌當復健曲目，「現在好很多，表面看起來正常，但其實還是會痛」，坦言恢復仍在持續努力中。

▲ 黃霆睿推出新歌〈海的盡頭沒有燈塔 〉。（圖／相映音樂提供）

不過他的復健曲目相關發文還意外被周董本人關注並轉發，讓他又驚又喜，也不忘向粉絲報平安：「不只彈琴受影響，連拿麥克風、演唱時的肢體動作也會卡卡的，但會慢慢調整回來。」面對突發狀況，他選擇穩住節奏，持續前進。

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另一方面，他也為影集《向流星許願的我們》量身打造插曲〈海的盡頭沒有燈塔〉，一手包辦詞曲創作。該劇由初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太主演，播出後口碑不俗。他表示，希望這首歌能陪伴迷失中的人，「即使沒有燈塔，漂流本身就是一種勇敢。」

▲ 黃霆睿坦言當興趣變成職業後，開始在自我與市場之間拉扯。（圖／相映音樂提供）

談到創作心境，黃霆睿坦言當興趣變成職業後，開始在自我與市場之間拉扯，「太妥協會失去稜角，太執著又像孤島」，仍在學習平衡。他也提到劇中何向永的狀態最讓他有感，成為創作靈感來源，MV更首度展現大提琴才華，讓粉絲耳目一新。