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夏語心不忍了直接批判前輩　「白雲錄影都邊錄邊睡」

記者葉文正／台北報導

台語台實境綜藝秀《黑白威廉Fighting》，主持群黃鐙輝（代班）、夏語心、阿喜和海產要去白雲的故鄉台中太平，一行人跟著白雲去吃日本冰，除了吃也動手DIY參與製作過程和手繪冰棒，享用完冰，接著去認識將蚯蚓糞提煉成滿滿益生菌的生物科技，關心現今大家所重視的環保。

▲阿喜親手體驗蚯蚓糞化作環境友善的提煉過程。（圖／公視台語台提供）

▲阿喜親手體驗蚯蚓糞化作環境友善的提煉過程。（圖／公視台語台提供）

在全透視移動攝影棚車上，白雲提到自己進入演藝圈的故事，他說從國中時期就喜歡模仿老師上課，後來畢業後到廠房打工，當時廠長見他愛「假鬼假怪」，就建議他唸青年高中影視科，白雲說：「我就因為這樣到青年高中就讀影視科，成為羅時豐的學弟。」一路靠模仿踏入演藝圈，夏語心調侃說：「年輕時和白雲哥一起錄影，他大字報都唸錯，錄影錄到一半還睡著。」白雲佯裝氣憤地說：「我不能大字報看錯行嗎？我不能累嗎？邰智源、洪都拉斯也都在睡。」話一說完馬上演繹邊錄影邊睡覺，綜藝效果十足。

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▲阿喜親手體驗蚯蚓糞化作環境友善的提煉過程。（圖／公視台語台提供）

▲黃鐙輝跟海產擁抱，對於他捐肝給爸爸表示感動。（圖／公視台語台提供）

製作單位安排白雲回到青年高中走訪，一進校門學妹們敲鑼打鼓熱烈歡迎『笑草』回母校，白雲在一旁吹口哨高喊「媠媠媠」！看完表演後校長帶大家到教務處，去看白雲以前的同學錄，白雲隨手一翻爆料自己曾經喜歡的女同學是哪一位，阿喜一看驚呼：「足媠的!像王祖賢。」白雲笑說：「就愛這一味。」隨後指出苗可麗也是畢業於青年高中的優秀校友。

節目進行到尾聲，黃鐙輝問學生多久沒有和爸媽說「我愛你」，並徵詢同學現場打給父母表達愛，同學們紛紛舉手響應，簡單一句話讓親子關係更升溫。黃鐙輝有感而發：「海產捐四分之三的肝救爸爸，這樣的孝心值得大家學習，百善孝為先。」

白雲補充說，海產剛做完捐肝手術三天，就綁著束腹帶吃止痛藥錄景，敬業精神讓人感動。海產坦承因為需要賺醫藥費，所以還是忍痛錄影，並透露因為捐肝的事和爸爸大吵一架，醫生說爸爸如果不換肝時間所剩不多，但爸爸卻不希望我冒風險捐肝，媽媽也左右為難一直哭，最後我決意捐肝救父，肝是爸爸媽媽給我的，有需要時換我來報答他們。」此話一出，眾人都紅了眼眶。

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夏語心

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