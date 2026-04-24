韓國啦啦隊爆出霸凌事件　南珉貞直言「台灣環境比較好」

記者葉文正／台北報導

韓國前起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿，近日在社群平台公開指控遭行銷公司經理長期霸凌、辱罵，並在事情曝光後決定離開投入9年的啦啦隊應援舞台。原訂日來台參與活動，也因此臨時取消行程，並向台灣粉絲道歉，今天南珉貞也說重話，「我覺得韓國應援環境比不上台灣很多地方，我希望南韓因此事曝光環境有所改善。」

▲南珉貞出席一日店長活動。（圖／記者林敬旻攝）

韓國啦啦隊爆出霸凌事件，當事人鄭嘉睿日前在社群平台發文，指控行銷公司A經理長期對她進行言語羞辱與精神壓迫，導致身心承受極大壓力，甚至因此接受精神科治療、服用抗憂鬱藥物。她也在文章中強調，自己選擇公開這件事，是希望更多人能看到韓國啦啦隊的職場環境，也不希望未來還有其他啦啦隊員遭遇類似困境。

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▲南珉貞慶幸自己沒有被霸凌過。（圖／記者林敬旻攝）

南珉貞今天出席MOVA活動時表示：「幸好我在韓國沒有被霸凌這樣的情況，但是我聽到這個事情，其實我也有點擔心，因為老實說韓國環境，很多地方比不上台灣，如果這件事情可以讓事情有轉機的話，也是正面的事情，也希望對方可以挺過困難，好好休息再出發。」

▲南珉貞(左二)力挺富邦隊友。（圖／記者黃克翔攝）

南珉貞被問兩地應援的差異，她說：「我第一年我覺得台灣比較自在，也比較開放，空間比較多，第二年第三年後比較習慣，想說以前都是別人照顧我，現在我希望自己也去照顧別人，也可以做自己。很多人關心我，台灣人很多關心我，所以我比較開心，我想要買房子，但是希望能存更多的錢。

而同樣的事情也發生在她富邦隊友身上，她隊友奶昔被謠傳說有私密影片即將流出，南珉貞說，「我最近忙在韓國忙拍節目，聽到很震驚，下次遇到奶昔要給她擁抱，我也沒有碰過這種，流出那種影片的是壞人。」

南珉貞也坦承代言蠻多，根本數不清，也透露：「今年要挑戰別的工作，拍節目還要聽我唱歌，也要演戲，我演戲演很好，隊友要借錢，幾千的話我可以直接給，或是直接買給她，但十萬元的話太多不可以。」