記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）不只是味全龍球團的啦啦隊，也是臺北戰神啦啦隊的成員，Instagram粉絲數高達46萬，享有一定知名度。有趣的是，她近日因為剛染完頭髮不便馬上洗頭，去吃烤肉時決定進行「恥力大挑戰」，私下的真性情笑翻大批粉絲。

▲李恩菲剛剛染完頭髮。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



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影片中，可以聽到李恩菲透露她剛剛染完長髮，但剛好跟朋友相約一起吃烤肉，為了不讓一時無法馬上清洗的頭髮沾上烤肉味，所以她買了浴帽，決定挑戰在店裡戴著吃烤肉！

▲李恩菲戴浴帽吃烤肉。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



好不容易戴上浴帽後，李恩菲又因為敵不過羞恥，急忙拿下來，並且抱著頭直呼「不要戴好了」，但正式開吃後，她還是戴上了，還感覺「好像也沒人看」。

▲李恩菲被說像打菜阿姨。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



只不過，李恩菲還是覺得很丟臉，趕緊又戴上一頂普通的棒球帽，遮住浴帽，最後被形容「很像打菜阿姨」。習慣後，她甚至以這樣的打扮走出烤肉店，回到家、聞了聞頭髮後也開心直呼「完全沒有烤肉味」！

▲▼李恩菲回家後很開心頭髮完全沒沾到烤肉味。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

