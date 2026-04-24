香蕉愛妻自爆「懷孕每天大哭」　求救老公：誰能救救我！

記者王靖淳／綜合報導

Timmy是藝人香蕉（王俊傑）的老婆，兩人在2023年登記結婚，日前小倆口宣布將迎來新生命的到來，正式升格新手爸媽。平時會透過社群記錄生活的她，近日在IG限動發文透露，自從懷孕後就每天大哭，甚至還對老公大喊「誰能救救我！」心情相當崩潰，內容曝光後，湧入大票網友私訊關心。

▲香蕉、Timmy即將升格新手爸媽。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）



Timmy坦言，自己目前的身心狀況面臨極大考驗，甚至到了「完全不覺得有進食的必要」的程度。Timmy描述，才剛吃進肚子的食物，竟連消化的時間都沒有，就直接全數吐出來。這種劇烈的孕吐反應，讓她在文中崩潰直呼：「真的快受夠了，好崩潰，太折磨人了！」

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▲Timmy曝懷孕不適。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy自爆，現在每天大哭一場都是標配，不過她也坦言，自己其實不想哭、不想有壞情緒，但她控制不了淚水。對現在的她而言，唯有大聲哭出來的那一刻，才能感受到自己還活著，其餘的時間，整個人像行屍走肉一般，喪失對生活的熱情，「沒笑容、沒希望，啥都沒有的感覺，好糟，沒有想做的事，手機不想滑，也不想追劇，不想網購。」

▲Timmy感謝網友的私訊關心。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

身處崩潰邊緣的Timmy透露，每天只能在家裡對著老公香蕉大喊：「誰能救救我！」她也表示，自己真的覺得快要到達忍耐的極限了。面對這些無法控制的變化，Timmy陷入了自我懷疑，忍不住反思：「懷孕真的是一件身心靈都健康的事嗎？為什麼我一直在倒退的感覺？」

