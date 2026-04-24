南珉貞廣告多到數不清還要出片　呼籲台男「來追我想生寶寶」

記者葉文正／台北報導

韓援女神南珉貞(小南)今天出席MOVA 的活動現場，並挑選智慧清潔家電給媽媽，南珉貞說，很遺憾台灣男生都沒有追她，未來她想要生2－3個寶寶，希望喜歡她的男生，可以直接跟她說，她喜歡陽光型男生，但是要把她當公主。

▲南珉貞出席MOVA一日店長活動。（圖／記者林敬旻攝）

小南說，很喜歡寶寶，「但是我現在沒時間，因為很多工作，希望三到四年後再進行結婚跟生小孩這件事，想要生兩個，如果有錢的話要生三個，看到野獸林志傑的女兒們很可愛，很和諧又很幸福，我也很想生女生，未來另一半要很愛家，要把我當公主對待，長相要陽光型，錄節目時很多男生說我漂亮，但是沒人追我。

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▲南珉貞提到自己想要結婚生子。（圖／記者林敬旻攝）

她說真的沒有男生追，所以很難過，希望喜歡的話直接告訴我，因為我比較I人，不會先說。(韓國習俗沒有曖昧期，只要看對眼就會交往。)

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞之前為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣，很有愛心。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而小南的媽媽得了甲狀腺癌，她也透露：「她跟我們說沒有感覺，但是醫生說，有點不好，所以她現在開始別的治療，有時回家或是到醫院兩邊跑，我就跟她說，她治療的錢，幫她付掉，媽媽說，想要跟我一起旅行，四月她也要來台灣玩，看我的比賽，還有代言她要看我的廣告看板。」

媽媽說很開心來台灣，「她真的開心在球場應援，比我還要厲害，站起來跳，媽媽對阿崔說，媽媽給七十分，但我跟媽媽說他很多女朋友，但阿崔在我心裡五分，因為他讓我整天吃臭豆腐，還吃了四家，如果不吃臭豆腐可以高分一點。」