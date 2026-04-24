記者潘慧中／綜合報導

陳子玄23日在社群平台分享健身滿一個月的心路歷程，之所以開始運動並非單純為了外型，而是受限於長期低迷的健康狀態，「有嚴重氣喘、胃潰瘍、壞膽固醇過高」，體力甚至差到無法順利陪伴孩子玩樂。在醫師叮囑與自我覺醒下，她決定展開鍛鍊！

▲陳子玄分享對比照。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



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陳子玄坦承身體狀況一直不好，除了有嚴重氣喘與胃潰瘍，壞膽固醇也過高，還經常感到疲累與暈眩。最讓她感到挫折的是，有時連陪兒子玩，身體都跟不上腳步，「玩一下就會喘不過氣，追一下就要停一下」，這讓她有點難受，加上醫生一直交代要運動，她才終於下定決心。

▲陳子玄開始健身一個月了。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



回憶起剛開始健身的狼狽模樣，陳子玄幽默形容自己當時的動作「卡到像壞掉的機器人」，每天都感覺「核心像離家出走一樣找都找不到」。所幸她遇到一位專業又有耐心的教練，不僅逐一調整她的發力動作，更在她快要放棄的時刻給予情緒價值，「讓我第一次覺得原來我也可以做到！」

▲陳子玄明顯感受到身體的正面回饋。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



健身計畫執行一個月後，陳子玄明顯感受到身體的正面回饋。雖然訓練過程依然會累會喘，但她驚喜發現手臂、大腿及腹部的線條都變得更加緊實。最令她意外的是，僅僅上了六堂課，竟然「默默收穫一點點小翹臀」！

▲▼對於目前的陳子玄而言，健身的意義早已超越了追求變瘦。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）



對於目前的陳子玄而言，健身的意義早已超越了追求變瘦。她由衷希望透過運動，能變得更健康，「希望有一天可以陪小孩的時候不用停下來喘氣，爬樓梯的時候不會開始懷疑人生。」