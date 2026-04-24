虞書欣新劇驚傳「全用AI配角」！只有4位主演是真人…開機日曝光

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈積極引進AI技術，繼串流平台宣布製作AI長劇，推出AI演員，女星虞書欣的新戲傳出除了男女主角等4位主演外，其他配角都將用AI演員取代，其餘配角將全數採用AI技術生成，旨在削減最高50%的製作成本，並規避藝人違約風險。如果傳聞屬實，該劇將成為大陸首部AI藝人演出的長劇。

▲虞書欣新劇消息傳出要用AI演員當配角。（圖／翻攝自微博）

據陸網爆料，《念相思》（原名《神仙肉》）目前確認由虞書欣飾演河蚌精「何盼」，搭配何與飾演道長「容塵子」，加上男女配角陳意涵與陳鶴一，全劇僅保留4位真人演出。其他全部都是AI演員，目的是為了縮減成本，降低輿論風險（避免演員爆發負面爭議），由於平台正在測試效果，開機日會延後至6月。

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▲爆料消息聲稱虞書欣新劇正在測試效果，開機日延後到6月。（圖／翻攝自微博）

這個大膽嘗試火速在陸網引發兩極化評價。支持者認為數位化轉型是趨勢；但反對聲音則強烈批評「不能接受，太割裂了」、「到底要看誰的演技啊，可笑」。目前新劇消息也尚未正式官宣，尚未開拍已經是熱門話題。