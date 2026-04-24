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五分埔千金產前2個月「遭知名連鎖月中臨時放鳥」！陳奕氣炸：差點失婚

記者潘慧中／綜合報導

男星陳奕2025年6月與「五分埔成衣千金」紀曦晨完成人生大事，5個月後迎來寶貝女兒的誕生。看似順利的過程中，他近日坦言即便小倆口在得知有小孩初期就找好月子中心，但沒想到在老婆生產前兩個月，對方竟臨時取消服務，「差點讓我失去了這段婚姻跟幸福」，頓時打亂夫妻倆的規劃。

▲▼陳奕,紀曦晨。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

▲▼紀曦晨產前兩個月，月子中心臨時取消提供服務讓陳奕很傻眼。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

▲▼陳奕,紀曦晨。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

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陳奕最近在YouTube頻道表示，當時一發現紀曦晨懷有身孕，便立刻展開行動，前後看了非常多家月子中心，才最終選定其中一家。然而，就在距離預產期僅剩兩個月的關鍵時刻，月子中心卻突然告知因為內部裝潢關係，無法繼續提供住宿，「已經提前這麼久去準備還是會發生！」

▲▼陳奕,紀曦晨。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

▲陳奕直接該月中差點害他失婚。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

更令陳奕焦慮的是，該月子中心最後甚至已讀不回，急得他立刻打電話向幾位好友求救，「這件事你一定得幫我，你不幫我，我會被我老婆唸一輩子！怎麼可能第一胎沒有月子中心住這個窘境！」

▲▼陳奕,紀曦晨。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

▲該月中甚至對陳奕已讀不回。（圖／翻攝自YouTube／奕家曦事）

所幸最終透過朋友協助，才順利化解了這場讓準爸爸陳奕驚魂未定的插曲，「謝謝一週內解決我們的婚姻失和，讓我們成功住進小朋友的第一個宿舍。」

▲▼陳奕,紀曦晨。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

▲陳奕謝謝朋友最終的協助。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016）

陳奕24日也在Instagram限時動態示警，不要相信口頭合約，「最終因為信任把工作都協調好在月中附近的我被整個大翻車！氣到不行，還不敢跟老婆說⋯知名連鎖月中還有這樣不負責任！」

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陳奕紀曦晨

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