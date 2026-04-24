黃牛開團預購K-SPARK！寬魚怒了　槓上強妮娛樂：已蒐證報警

記者吳睿慈／綜合報導

KPOP最狂高雄拼盤「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」預計在5月30日舉辦，日前台灣主辦出爐為「寬魚國際」，怎料，卡司早在Threads瘋傳，知名的黃牛集團「強妮娛樂」動作頻頻，甚至早已開票預購，使得粉絲怨聲載道。隨著輿論發酵，「寬魚國際」於24日嚴正發聲，切割與強尼娛樂的關係，並表示「本司已著手蒐證並報警處理，絕不寬貸。」

▲K-SPARK澳門場卡司有GD與大聲，即將移師來高雄舉辦，但高雄站卡司還沒公布。（圖／翻攝自K-SPARK官方IG）



「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」音樂節由寬魚國際主辦，截至目前為止，官方只公布了活動日期，卡司、售票等細節都沒對外曝光，怎料，Threads早已外流卡司為GD、太妍、FTISLAND、KiiiKiii等，甚至還有黃牛「強妮娛樂」高調發文表示可以預購票，令主辦不堪其擾。

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▲寬魚槓上強妮娛樂「已蒐證報警」。（圖／翻攝自寬魚國際臉書）



寬魚國際於24日正式對外切割，「針對近期網路上之不實言論、冒用本活動名義之資訊，以及非正式售票管道所衍生之混淆情形，本司已正式蒐證，並進行報警及相關法律程序處理。」

有粉絲在留言區詢問「我只想知道這次主辦跟強妮有關嗎？」寬魚國際正面回應「本司與強尼娛樂（強妮娛樂）及其相關行為無任何關係。針對冒用、誤導消費者及影響商譽之情形，本司已著手蒐證並報警處理，絕不寬貸。」提醒消費者切勿購買來路不明的票券。