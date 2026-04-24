等不了方文山…周杰倫親自出手了！　「嘴硬」喊：誰稀罕

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）最新MV〈誰稀罕〉今天首播，這是他推出最新專輯〈太陽之子〉以來的第6支MV，發片一個月的時間就釋出6支MV，創下樂壇打歌速度的紀錄。〈誰稀罕〉MV在有150年歷史的古蹟拍攝，周杰倫以live band的形式讓整支MV的搖滾骨架更清晰，不僅視覺上更有層次，也增強了歌曲本身的生命力。

▲ 周杰倫火速推出新歌〈誰稀罕〉MV。（圖／杰威爾提供）

這首歌是周董親自操刀詞曲的作品，有著直白、更具個人色彩的情緒，還被粉絲稱之為「嘴硬式情歌」，周杰倫說：「原本請文山寫詞，但因為他手上在寫別的歌曲，已經忙不過來，我就乾脆自己寫。」歌詞以「誰稀罕，轟轟烈烈童話般的愛」破題，「我知道我並沒有他好，也知道你不需要別人來討好」等自嘲式的坦白。

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MV來到有150年歷史的古蹟拍攝，當天下著毛毛細雨，導演周杰倫見這幕景美極了，立馬與工作團隊展開拍攝，以一身龐克紳士搖滾風服裝入鏡的周杰倫，揹著吉他在雨中唱著「誰稀罕」時，就像是一場優雅的宣洩，那種對愛情的傲嬌感與倔強的心情表露無遺；另一套白色服裝則是歐式復古風格，為這支搖滾精神的MV增添些許浪漫氣息。

▲▼ 周杰倫白衣和黑色造型都相當酷帥。（圖／杰威爾提供）

《太陽之子》裡有7首歌是周董愛徒派偉俊的編曲，其中也包含了〈誰稀罕〉，派偉俊直言這次合作很有趣，而且周杰倫作音樂時的投入讓他很佩服，他說：「明明前一晚忙到半夜，隔天一早杰倫哥就傳訊息來問『你到公司了嗎』、『準備接招了嗎』，WOW！他真的是超人！」