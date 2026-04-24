停工16個月！趙露思證實接拍新劇　直播哭紅雙眼「我們都在一起」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思於2024年底拍攝《戀人》時病倒，2025年初發長文公開罹患憂鬱症的病情，至今將近16個月沒有進組拍戲。她最近席品牌保養品直播活動，親口透露夏天要拍新劇，更感性落淚，大批粉絲為她打氣。

▲趙露思證實接拍新劇。（圖／翻攝自微博）

要拍戲了！預告「夏季進組」

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趙露思儘管停工休養中，去年她的待播劇《許我耀眼》播出收視暴衝，更傳出因此與前東家成功解約，並加入新公司，停止更新的工作室也因此重新出發。她在直播活動帶來好消息，透露自己的狀態在夏季通常比較好，因此預計在今年夏天進組拍戲。對於新劇細節，則語帶保留但充滿期待地表示，這部作品是希望能向大眾傳遞「關於女生的心態以及生活方式」的東西。

▲趙露思透露新劇題材。（圖／翻攝自微博）

趙露思：粉絲是壓力的解藥

直播活動有一段讀信環節，趙露思讀到粉絲感人告白：「壓力的解藥，一半是趙露思，一半是遠方。」讓她感性表示，春天確實讓人容易變得細膩。接著她說起自己曾看過一項研究指出，「人對明星的熱愛期通常只有8個月到3年」，但回想起自己今年已入行第10年，許多粉絲卻是從默默無聞的第一天就陪伴至今。

趙露思說著說著不禁哽咽拭淚，雙眼通紅，想到這一路走來的點滴，說道：「我的所有痛苦、快樂，我們都在一起分享經歷，覺得挺好的。」隨後她也趕緊平復心情，半開玩笑地自嘲是因為春天太過「多愁善感」，才忍不住在台上流露真性情。

▲趙露思讀粉絲信，忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自微博）

趙露思新劇傳言

趙露思逐漸恢復狀態，陸網不斷傳言她即將接演的新劇，最新傳聞是她將接演《要多美麗就多美麗》，改編自亦舒的同名小說，且將搭檔台灣女星陳妍希。