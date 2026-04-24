挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！黃沐妍嚴肅回85字：有很多認知落差

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）2025年10月登記結婚，隔月證實已懷孕，目前邁入臨盆倒數的階段。近日格外引起討論的是，她挺著36週的大肚參加5K的路跑活動，卻引來部分網友指責不顧胎兒安全。對此，她24日也嚴肅回應了。

▲黃沐妍嚴肅回應。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）



照片中，可以看到黃沐妍穿著一套大地色系的格紋運動內衣，搭配同款的緊身運動短褲，不僅舒適且完美貼合身形，更讓紮實的孕肚曲線一覽無遺。

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▲黃沐妍挺9個月孕肚跑5K。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



最令人吸睛的是，黃沐妍在大大的肚子上用黑色筆俏皮地寫著「36W」，代表懷孕36週，在充滿運動氣息的賽道上，整體造型既專業又具備個人風格。

▲黃沐妍再等12天就要生了。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）



沒想到，黃沐妍的這組照片意外在Threads引發兩派爭論，有人佩服她的體力和毅力，也有人質疑她不顧小孩的安全。但事實上，她從產前、懷孕期間直到後期，一直都有保持運動的習慣。

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）



面對評論，黃沐妍24日在Threads嚴肅回應：「身為孕媽咪，才明瞭，過往自己也有很多認知落差！不用隨時證明自己對的，因為百百種身分，都是不同的生活方式。每個人都要對自己的選擇負責任，一切尊重。 也請相信，每個母親絕對比任何人，都愛自己的孩子。」