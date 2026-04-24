ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年追星行事曆（不斷更新）
3件事看透真朋友、假閨蜜
Jisoo爆砸千萬切割親哥
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！黃沐妍嚴肅回85字：有很多認知落差

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）2025年10月登記結婚，隔月證實已懷孕，目前邁入臨盆倒數的階段。近日格外引起討論的是，她挺著36週的大肚參加5K的路跑活動，卻引來部分網友指責不顧胎兒安全。對此，她24日也嚴肅回應了。

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

▲黃沐妍嚴肅回應。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

照片中，可以看到黃沐妍穿著一套大地色系的格紋運動內衣，搭配同款的緊身運動短褲，不僅舒適且完美貼合身形，更讓紮實的孕肚曲線一覽無遺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

▲黃沐妍挺9個月孕肚跑5K。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

最令人吸睛的是，黃沐妍在大大的肚子上用黑色筆俏皮地寫著「36W」，代表懷孕36週，在充滿運動氣息的賽道上，整體造型既專業又具備個人風格。

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

▲黃沐妍再等12天就要生了。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

沒想到，黃沐妍的這組照片意外在Threads引發兩派爭論，有人佩服她的體力和毅力，也有人質疑她不顧小孩的安全。但事實上，她從產前、懷孕期間直到後期，一直都有保持運動的習慣。

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

▲▼黃沐妍。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／tystarpiggggg）

面對評論，黃沐妍24日在Threads嚴肅回應：「身為孕媽咪，才明瞭，過往自己也有很多認知落差！不用隨時證明自己對的，因為百百種身分，都是不同的生活方式。每個人都要對自己的選擇負責任，一切尊重。 也請相信，每個母親絕對比任何人，都愛自己的孩子。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃沐妍

推薦閱讀

沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG直播！官方：你沒看錯

沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG直播！官方：你沒看錯

3小時前

「三人行情侶」突宣布分手！他淚認退出伴侶關係…3年情變原因曝

「三人行情侶」突宣布分手！他淚認退出伴侶關係…3年情變原因曝

2小時前

LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」！截圖強硬反擊 現場照曝

LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」！截圖強硬反擊 現場照曝

5小時前

「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田：收穫實在

22小時前

八三夭阿璞摯愛久病離世！　陷人生三大痛苦太心碎

八三夭阿璞摯愛久病離世！　陷人生三大痛苦太心碎

16小時前

Jisoo爆砸千萬切割親哥！「早就斷聯」內幕曝　不忍性愛片外流

Jisoo爆砸千萬切割親哥！「早就斷聯」內幕曝　不忍性愛片外流

16小時前

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

1小時前

馬筱梅拒談大S子女！　直播變臉「去問爸爸跟奶奶」…親回原因

馬筱梅拒談大S子女！　直播變臉「去問爸爸跟奶奶」…親回原因

4小時前

許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」

許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」

17小時前

見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透

見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透

6小時前

富邦啦啦隊女神「膝蓋韌帶撕裂」　PO傷勢照崩潰喊：我的天！

富邦啦啦隊女神「膝蓋韌帶撕裂」　PO傷勢照崩潰喊：我的天！

15小時前

《乩身》電影版！男主角不是柯震東　韓杰、三太子2大選角曝光

《乩身》電影版！男主角不是柯震東　韓杰、三太子2大選角曝光

4小時前

熱門影音

安心亞回應《陽光女子》爭議　我們初衷是給世界多一點愛

安心亞回應《陽光女子》爭議　我們初衷是給世界多一點愛
經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼

經紀人追媽祖拍「粉紅超跑」　楊子儀看照片全白：要打招呼
香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！
安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
曾沛慈浪姐

曾沛慈浪姐
王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒

王子認閃兵50萬元交保　90度鞠躬道歉險跌倒
曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」

曾敬驊胖14公斤：屁股變大了　拍CK廣告「沒特別練」
曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？

曾敬驊不知朱軒洋復合 愣住呆問：什麼事啊？
SEVENTEEN S.COUPS、玟奎抵達高雄　見粉絲擠滿小港機場超驚訝！

SEVENTEEN S.COUPS、玟奎抵達高雄　見粉絲擠滿小港機場超驚訝！
高宇蓁首度監製電影　「豪砸4400萬」

高宇蓁首度監製電影　「豪砸4400萬」
炎亞綸嘆CP粉太過頭！　難得喊話汪東城：辛苦了

炎亞綸嘆CP粉太過頭！　難得喊話汪東城：辛苦了
炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

炎亞綸籲「東綸CP粉」要有分寸　阿本.男友皆受騷擾！盼互相尊重

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

高宇蓁監製電影「砸4400萬」　演茶室女子「沒尺度限制」

高宇蓁監製電影「砸4400萬」　演茶室女子「沒尺度限制」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

吳卓源撇當小三！Cindy秒反擊　「你確定？」3連發開砲朱軒洋

吳卓源撇當小三！Cindy秒反擊　「你確定？」3連發開砲朱軒洋

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

朱軒洋爆劈腿！「公園交纏吳卓源」　正宮Cindy開戰：我男友在妳身上？

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

孫安佐為狄鶯緩頰「只是擔心我」　暖吐心聲：他們也是第一次當爸媽

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

具俊曄因大S變浪漫「剝100隻蝦也OK」　「有自信一輩子對她好」閃瞎金針菇

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

黃豪平扛5次金鐘紅毯：快江郎才盡XD　木木外公離世...看不到她圓夢成遺憾

看更多

【阿嬤打電動超專心】孫子都站門口叫她了　她還在找人在哪XD

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

五分埔千金產前2個月「遭知名連鎖月中臨時放鳥」！陳奕氣炸：差點失婚

25分鐘前0

黃牛開團預購K-SPARK！寬魚怒了　槓上強妮娛樂：已蒐證報警

33分鐘前0

停工16個月！趙露思證實接拍新劇　直播哭紅雙眼「我們都在一起」

57分鐘前0

林美秀搖身一變女主角　拷貝舒淇經典畫面

1小時前86

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

1小時前10

氣場太狂！Rain跨世代合體小17歲多榮　網驚呼：視線全在他身上

1小時前1

挺9月大肚跑5K「不顧胎兒安全」挨罵！黃沐妍嚴肅回85字：有很多認知落差

1小時前0

才挺過烏龍死訊！　蔡琴突拋震撼彈：可能是最後一次看我演唱會

2小時前0

還沒出道就有200萬粉絲！　她被GD點讚還跟TWS合作…驚人背景曝

2小時前10

走不出張凌赫的坑！「好好愛自己，剩下的我來補足」激推《愛你》被療癒了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王俐人震撼宣布上SWAG直播！
    3小時前2227
  2. 「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因
    2小時前1621
  3. LuxyGirls應援上下都露「竟被辱罵妓女」
    5小時前1826
  4. 「短劇霸總」年拍200部失業了！難敵AI回老家種田
    22小時前228
  5. 八三夭阿璞摯愛久病離世！
    16小時前6
  6. Jisoo爆砸千萬切割親哥　不忍性愛片外流
    16小時前106
  7. 沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲
    1小時前163
  8. 馬筱梅拒談大S子女！　直播變臉「去問爸爸跟奶奶」
    4小時前4
  9. 許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」
    17小時前5
  10. 見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」原因
    6小時前146
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合