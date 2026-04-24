Cortis當房東！「Green vs. Red」秘密房間真的能入住　男神親自開箱

文／妞新聞

由HYBE旗下子公司BIGHIT MUSIC推出的怪物新人男團「CORTIS」，出道就以歌曲〈GO！〉全球爆紅，同時在台灣掀起「吳麗萍」流行語，睽違8個月推出第二張迷你專輯《GREENGREEN》回歸，主打歌〈REDRED〉不只全員參與詞曲編舞展現過人才華，MV中更以「成員平凡日常」為主軸，在樸實烤肉店、首爾街頭，打造出更貼近5位大男孩的紀錄片寫實感，再度引爆高度討論！

Cortis當房東「秘密Airbnb房間真的能入住」！

男神親自開箱、限額30名粉絲開搶

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▲Cortis秘密Airbnb房間。（圖／翻攝自airbnb，下同）



不可能行銷這麼會的吧？在粉絲們狂刷MV之際，官方驚喜宣布大消息…就是Cortis斜槓當房東了（笑）！？特別與訂房平台「Airbnb」合作，打造了一個名為「Green vs. Red」的秘密空間，Martin、趙雨凡（James）、安乾鎬（Keonho）、金主訓（Juhoon）與嚴成玹（Seonghyeon）五位成員更釋出開箱影片宣傳，這些房東太盡責了吧？





可以看到在以紅色、綠色為主色系的房間，從牆壁、擺設、照明、沙發甚至到床舖，都是Green vs. Red，Martin、趙雨凡（James）、安乾鎬（Keonho）、金主訓（Juhoon）與嚴成玹（Seonghyeon）直接上傳一支開箱影片，一室兩床、衛浴間1.5間，發現除了基本配備之外，似乎還隱藏著小彩蛋等著入住的幸運粉絲親自探險，那到底要怎麼訂房呢？在韓國時間4月21日「中午12點」開搶，只限額僅僅30名！！！

得在Airbnb的韓國官網進行預約，最多2人為1組，如果搶到名額，入住日期：4月29日隔日即得退房，另外4月28日還有與Cortis本人見面會、體驗會，跨海也努力一下吧。



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