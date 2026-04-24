氣場太狂！Rain跨世代合體小17歲多榮　網驚呼：視線全在他身上

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天王Rain雖已是兩個孩子的爸，但外貌、身材都保持得很好，出道23年以來影視歌三棲，從未。他跟上年輕人，經常與新一輩偶像合作舞蹈挑戰影片，近期，他與宇宙少女多榮合作，對方雖小了他17歲，但兩人絲毫看不出年齡差距，留言區驚呼「視線忍不住都在Rain身上」、「Rain寶刀未老」。

▲Rain與小17歲多榮合體拍舞蹈挑戰影片，氣場還是一樣很強大。（圖／翻攝自多榮IG）



多榮2016年以女團宇宙少女出道，過去形象可愛，但她2025年以個人solo身份闖蕩歌壇，狠下心鏟肉12公斤，形象從甜美變身為性感女星，歌曲音源表現良好。

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近期推出新歌〈What's a girl to do〉，多榮找來多位歌手合作舞蹈挑戰影片，其中，天王Rain的片段掀起熱議，她的舞蹈動作俐落有力，但站在一旁輕鬆率性造型登場的Rain反而更吸睛，結實的體格與從容的表情，展現出完全不輸現役偶像的存在感。

▲Rain與小17歲多榮合體拍舞蹈挑戰影片掀熱議。（圖／翻攝自多榮IG）



Rain與多榮人相差17歲，但不論是在舞蹈方面、外貌方面，都讓人難以相信年齡差距，兩人默契自然流暢，吸引大批粉絲留言「果然是世界級的Rain」、「比起多榮，我的視線都被Rain吸過去」。