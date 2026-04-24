才挺過烏龍死訊！　蔡琴突拋震撼彈：可能是最後一次看我演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

68歲華語樂壇天后蔡琴出道47年，挺過烏龍私訊，巡演「不要告別」自去年起跑，走遍上海、北京及拉斯維加斯等城市，日前在澳門場，她在演唱〈不要告別〉後感性說：「這個演唱會叫做『不要告別』，有可能是你們最後一次看蔡琴的演唱會。」並將麥克風留在舞台中央、獨自轉身離場，全場瞬間靜默，離情依依。

▲蔡琴宣布將唱回台北 。（圖／宜辰整合行銷提供）

隨後蔡琴在安可聲中再度現身，以〈恰似你的溫柔〉彷彿象徵著對歌迷的一世柔情，也呼應「不要告別」的深刻意涵。蔡琴今天也宣布將於9月12、13日重返台北國際會議中心開唱。

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一路唱遍各地，蔡琴將行李箱形容為「大貝殼」，笑說來不及整理的行李像極了她的人生軌跡，把自己行李箱形容為「大貝殼」的她感性表示：「每次回家把舊行李拎出來，再換上新行李，休息幾日又重新出門去表演，當我看到那一排來不及蓋好行李，感覺就像『大貝殼』，這叫什麼家，真是難看死了！」

▲蔡琴直言把最精華的歲月和體力都獻給了舞台。（圖／宜辰整合行銷提供）

直言把最精華的歲月和精力都獻給了舞台的蔡琴，也有感而發地向歌迷告白：「直到我要開這個『告別』演唱會，我才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人！」此次台北場她將再度攜手音樂大師鮑比達，帶來橫跨民歌與經典曲目的演出內容。門票4月26日開賣，詳洽ibon。