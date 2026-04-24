還沒出道就有200萬粉絲！　她被GD點讚還跟TWS合作…驚人背景曝

記者蔡琛儀／台北報導

在抖音擁有130萬、IG逾60萬粉絲，總數突破200萬的新人歌手郁欣Ivy，過去曾朝聖天王G-Dragon演唱會，貼文獲本人親自按讚引發討論，終於正式以唱跳歌手身分出道，推出首支單曲〈Want Me Back〉，7月將滿20歲的她將這首歌視為成年禮送給自己與粉絲。

▲ 新人歌手郁欣 Ivy有200萬粉絲。（圖／KTJ Holding提供）

郁欣坦言一路走來仰賴粉絲支持，這次從選歌、寫詞到MV規劃幾乎全程參與，盼透過作品建立個人風格，也讓大家看見她不同面向。新歌製作陣容同樣亮眼，由她親自填詞、派偉俊作曲，並由金曲製作人呂尚霖操刀。從10歲參與周杰倫MV，到如今與其音樂班底合作，形成一條串連成長的軌跡，也讓整體作品更具完成度與成熟度。

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舞蹈出身的她，以「狩獵系」為MV核心視覺，金髮造型搭配黑豹意象與爪形元素，營造甜美卻帶侵略感的角色設定。她表示將持續精進唱跳實力，在舞台上釋放更完整的能量，正式開啟音樂之路。

▲郁欣推出新歌〈Want Me Back〉正式出道。（圖／KTJ Holding提供）

郁欣自8歲開始學習舞蹈，以街舞為主軸發展，受到偶像BIGBANG舞台演出影響，進一步確立站上大型舞台的目標，也讓唱跳歌手方向逐漸清晰。她也曾受邀與南韓嘻哈潮流代表人物Jay Park及人氣男團TWS合作拍攝舞蹈影片，相關經歷讓她對唱跳舞台的想像更加具體，也進一步堅定發展方向。