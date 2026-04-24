走不出張凌赫的坑！「好好愛自己，剩下的我來補足」激推《愛你》被療癒了

文／潘慧中

「從今往後，妳就好好愛自己，剩下的我來補足。」



3月底追完《逐玉》後，遲遲走不出張凌赫的坑，索性在裡面待著，同時挖出去年的《愛你》繼續沉迷（一度百思不得其解為什麼我當初沒看這部劇，結果一查才發現，原來那時候正投入看《難哄》啊）！但沒關係，好劇禁得起時間考驗，而且已經成為我心中可以一直拿出來回味的作品。

▲▼走出張凌赫的坑？我辦不到啊！（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



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故事是從酒店客房部經理沈惜凡開始說起的，她經常失眠，卻不是因為繁瑣的工作壓力，而是有一位非常喜歡PUA的7年初戀嚴恆，兩人長期遠距離，但凡有機會聊天，無論是傳訊息和面對面，男友卻只會指責她自私不體貼、看不起她的工作。日積月累下，心理逐漸影響生理，她變得越來越難入眠，就算睡著也是淺眠。於是，她找上了中醫師何蘇葉進行治療。久而久之，生理又逐漸影響心理。但這次，她不失眠了，同時意識到在戀愛時最簡單卻最容易被蒙蔽的道理。

▲徐若晗把長期被PUA後抑鬱於心的症狀演得令人痛心。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



首先想從「嚴恆」這個角色說起（竟然是從他開始講），原因是這個角色一直讓我想起《Last Friends》錦戶亮飾演的家暴男。不知道看這篇文的網友有多少人看過這部經典日劇，但錦戶亮當時在劇中喜怒無常、還跑去長澤雅美工作的髮廊樓下監視的那幕，讓我怕了他18年。沒想到，嚴恆的恐怖程度完全沒在輸！他除了日常PUA，單方面分手後求復合時，竟然還假借入住沈惜凡工作的酒店，寫噁心卡片、送特製香水、去她的辦公室堵人、在門口偷看等她下班約吃飯，害我一邊看一邊乾嘔外加頭皮發麻，我還因此去查了這個演員叫吳希澤，我只能說「你演技真好」！列入我追劇史上最害怕的男性角色之一！！

▲讓我害怕的辣個男人…………。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



接著來認真說說沈惜凡的改變。我承認近年受到許多大女主劇的影響，逐漸把遇到這類情境就該回擊的反應視為必然。但由於《愛你》不只全盤上演沈惜凡與嚴恆的窒息性互動，就連男方PUA的言行舉止反覆出現在她午夜夢迴之際都沒刪剪，讓觀眾跟著她一次又一次地遭受冷暴力，也讓人更有代入感地體會到，現實生活中遇到這種情況，並不是人人都能像大女主般反手就是一記耳光，委屈、發抖、話梗在喉嚨發不出聲，最終抑鬱於心更貼近真實。

▲沈惜凡不像其他大女主一樣會立刻反擊罵人。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



值得慶幸的是，沈惜凡是有病識感的。對於心理失去秩序的人來說，邁向未來必然佈滿迷霧，但她選擇從「能睡得安穩」開始做起，看了中醫、按時吃藥、回診針灸，這些在旁人眼中只是在調養身體的舉動，其實也是在找回對生活的掌控權。

「藥膳固然有用，但最重要的還是用一日三餐，讓自己回到正常的生活狀態。所以啊，不要覺得自己不好，也不要覺得自己沒有價值，妳只是被一段不好的感情傷了心神而已。好好愛自己，好好生活才是最重要的，其他的事情都可以慢慢來。」

劇中的藥膳與針灸，對沈惜凡而言不只是醫療手段，更是透過每一口飯、每一滴藥，把那個弄丟的自己一點一滴地撿回來。仔細回想，當我們深陷一段充滿貶低的感情時，最先瓦解的往往是對日常生活的掌控力，忘了怎麼好好吃飯、忘了怎麼安穩入眠，甚至忘了自己值得被溫柔對待。再後來才發現，所謂的愛自己其實也不是望塵莫及的目標，更不需要做出驚天動地的改變，而是重新建立與身體的連結。說穿了，就是回到生活本質，吃喝拉撒睡。

▲這部劇只有28集，一眨眼就能追完了。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



一旦把身體照顧好了，沈惜凡心裡的空間自然就寬敞了，這時，何蘇葉的溫柔才得以順理成章地落腳。她的眼睛重新找回了光，長年萎縮的身心再度舒展，原來遇到對的人就是會長成這樣啊！以前的人總說愛就是包容與忍耐，但何蘇葉告訴沈惜凡，更重要也是最簡單的道理，是兩個人都要快樂。

「談戀愛是兩個人的事情，幸福和快樂也是相互的，對於我，對於妳，都是一樣的。所以如果哪一天我讓妳感覺到痛苦了，或者說我讓妳感覺到不快樂了，妳一定要跟我說，我可以調整。如果妳還是覺得不夠的話，可以跟我分手。」

這才是高級大人會說的話吧（淚目）也讓沈惜凡意識到一段健康關係的底線，不是誰對誰錯，而是有沒有勇氣在感覺到痛苦時，離開那個人。所以啊，這世界上各種人際關係最終都收束到對自己的覺察，「我沒有放不下他，我就是在氣過去的自己。」沈惜凡終於發現，長期失眠歸根究底是在氣自己在冷暴力面前沈默，氣自己在被羞辱時還試圖體諒對方，更氣那個允許別人踐踏自己價值的自己。

▲看完這部劇會更陷入張凌赫的坑爬不出來。（圖／翻攝自微博／電視劇愛你）



從前總以為放不下是遺憾，我後來才發現，那種糾結其實是還沒學會原諒曾經懦弱、憋屈、甚至有點狼狽的自己。看清了這點，才能真正放過那個滿身傷痕的自己。至於未來，我不敢說會越來越好，但至少能安穩入睡了。

「希望所有心懷美好的人，都能在生活的縫隙裡，找到一份細水長流的愛情。如果暫時還沒找到，或者已經失去了尋找的勇氣，沒關係，先學會愛自己，比世上的任何人都愛你自己。」

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。工作相關請寄helenpan@ettoday.net