遭盜照徵友「大牙見2瞎扯優點現身警告」！發火：離異人妻還被消費

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）23日在社群平台憤怒發文，原來是因為她的照片遭盜用並發成徵友文，本來不想回覆對方，但發現檢舉無效後，直接現身對方的留言區喊話：「離異人妻還要被妳拿來消費，乾脆讓妳紅！！！BTW我已經截圖律師隨時在線等！」

▲大牙解釋她根本不擅長下廚跟畫畫。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



該有心人士盜用大牙的照片後，在Threads發文聲稱沒好好談過戀愛之外，還列舉自己會煮飯、畫畫和打羽球等優點，希望能徵求溫柔、真誠且孝順的男生，最後甚至亂開支票，如果徵友順利，會買10杯飲料還願。

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▲▼大牙2025年8月宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



對此，大牙第一時間透過朋友得知照片被盜用後，僅感嘆現在的詐騙集團很不用心，「『離異人妻』是沒問題，但是會做菜這件事⋯到底是要笑掉多少人大牙，很鬧欸！麻煩看到的朋友通通幫我檢舉起來！！」

但眼見檢舉無效，大牙氣到直接到該網友的留言區嗆，「我真的覺得妳會下拔舌地獄！！！首先，老娘今年已經要滿42歲，截至青春期至今談過的戀愛多得去了；再來，我下廚跟畫畫都是0分，溫柔真誠孝順這三個都不在我的擇偶條件裡！！！」

▲大牙火大警告該網友。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）



對於以前拍戲演護理師的照片遭盜用騙人，大牙感到相當憤怒，痛批這年頭的詐騙集團極度不用心，「離異人妻還要被妳拿來消費，乾脆讓妳紅！BTW我已經截圖律師隨時在線等！」