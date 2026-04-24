Jisoo坎城對視粉絲一個個打招呼　嘴型暖答「謝謝」表情全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo近期因家庭紛爭受到影響，她雖透過公司切割親哥哥金政勳（音譯）的所作所為，卻還是被抓到《訂閱男友》把哥哥放在製作團隊公司名單上。近日，她無畏流言蜚語，飛往法國出席參加坎城國際影集節（Canneseries），根據現場粉絲釋出的影片，她一個個對視打招呼，現場氣氛相當溫馨。

▲Jisoo與粉絲互動頻頻。（圖／CFP）



Jisoo飛往法國出席參加坎城國際影集節（Canneseries），當天她穿著一襲粉紅色緞面高級禮服，髮型綁成公主頭，襯托出溫柔婉約的氣質，她獲頒費加洛女士新星獎（Madame Figaro Rising Star Award），先以法文「Merci beaucoup（非常感謝）」致意，露出甜美笑容更不忘致謝粉絲的支持。

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▲Jisoo看到大批粉絲到場支持她，嘴裡還說著「謝謝」，一個個對視粉絲打招呼。（圖／翻攝自X）



此趟飛往法國，Jisoo與粉絲的互動也掀起熱議，看到周遭聚集了大批BLINK（官方粉絲名稱），她露出驚訝的表情，嘴裡講著英文「Thank you」，真誠對待每位粉絲，一個個對視打招呼，甚至特別停留腳步簽名，現場粉絲則是熱情喊著「Jisoo」，為她加油打氣。

Jisoo身為BLACKPINK第一位在坎城系列活動得獎的成員，近期雖發生親哥哥家暴案，但她表現敬業，活動當天宛如公主，以最佳的狀態現身紅毯上。