華晨宇哭了！傳砸46億買地「打造演唱會樂園」　開唱前9天喊卡崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手華晨宇哭了！他原本將於5月1、2、4、5日在雲南玉溪撫仙湖舉辦「火星演唱會樂園2.0」，不料開演前9天突因「不可抗力」宣布延期。而他在當地買下3塊土地打造演唱會場地，陸網爆料前期投入金額超過10億人民幣（約台幣46億元），場地蓋好卻無法開唱，本人在直播時忍不住崩潰落淚。

▲華晨宇5月1日起展開的演唱會，在開唱前9天突然喊卡。（圖／翻攝自微博）

傳砸下46億台幣買地打造「火星樂園」

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華晨宇2月曾在深圳演唱會感性宣布，經過多年考察與規劃，在一個四季如春的地方，拿下了3塊地，打造出集結演出、生活與居住於一體的「火星樂園2.0」，該處正是雲南玉溪撫仙湖音樂秀場，當時他曾說：「到現在還沒有把錢算清楚到底要花多少，一個無底洞啊（笑）。」

▲華晨宇2月曾感性宣布要打造「火星演唱會樂園2.0」，在四季如春的地方拿下3塊地。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主轉發爆料截圖，知情人士聲稱他拿下3塊土地都是商業文旅用地，單塊價格就好幾億人民幣，3塊加起來大概8至12億人民幣，還有人說總金額超過15億人民幣。但具體金額並未獲得相關單位證實。

▲陸娛樂博主轉發爆料截圖，知情人士聲稱他取得土地已經投入超過10億人民幣。（圖／翻攝自微博）

舞台單場搭建就超過1.3億台幣

據陸媒《中網傳播》報導，華晨宇團隊在戶外荒地自主完成電力、交通、消防等30餘項基礎設施，單場搭建投入高達3000萬人民幣（約台幣1.3億元），且動用百餘輛卡車、耗時半月才將荒地變成演唱會樂園。演唱會包括搭建72公尺高移動舞台（約20層樓高）、9000平方公尺巨幕等，如今演出延期，24日更傳出場地拆除的消息，導致巨額投資近乎歸零。

同時演唱會原本承諾，每張門票捐出人民幣10元用於撫仙湖生態保護，該計畫也因延期暫緩。

▲華晨宇演唱會樂園規模龐大，單場搭建投入高達3000萬人民幣（約台幣1.3億元）。（圖／翻攝自微博）

演唱會全額退費包含交通費

面對演唱會延期，華晨宇團隊承擔歌迷損失，包括全額退還門票及相關手續費。還承擔歌迷機票、火車票的退票費用，以及當地入住飯店的違約金，業界估計補償金額可達「千萬級別」。

▲華晨宇宣布演唱會延期，承諾會賠償歌迷損失。（圖／翻攝自微博）



華晨宇哽咽哭了

華晨宇於22日直播，全程佩戴墨鏡仍難掩低落情緒，數度背對鏡頭拭淚，哽咽向粉絲致歉：「對不起，耽誤了大家。」為了安撫已安排行程的歌迷，他在直播中臨時開啟「即興演唱會」，清唱9首原定曲目長達93分鐘，觀看量超過1600萬。

▲華晨宇直播中哭了！哽咽落淚。（圖／翻攝自微博）

