米凱莉嫁富商17年轉型成功　250萬售出畫作震驚藝壇

記者葉文正／台北報導

55歲女星米凱莉過去曾主演《珍珠彩衣》等戲劇，近年來淡出演藝圈，與富商結婚後，目前育有16歲兒子，不過米凱莉離開演藝圈後，執起畫筆人生更精采，不僅單幅畫作最高以250萬售出，還有富商把展覽全部畫作收藏，根本不愁吃穿。

▲「竹若青青藝廊」 開幕首展，米凱莉現身。（圖／記者黃克翔攝）

米凱莉說自己不斷廢寢忘食的作畫，頸椎已經出現問題，長時間久坐，腿靜脈曲張很嚴重，本來以為是作畫時間太久，很想趕快看到畫作，每天花很多時間，沒想到出身體問題，導致現在要做復健，手臂還要針灸，常常整個手臂痛，時常要推拿按摩，腰腿跟手都是必須治療的。

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▲賈永婕特別到展場力挺米凱莉。（圖／翻攝臉書）

米凱莉說，之前還出現小腿要開刀的情況，「突然間停下來拍戲，每天都是作畫，接小孩，吃飯有時十分鐘就解決，因為邀約很多，作品要一直出來，答應了就要交貨，不然每天打針不是辦法，左手也有沾黏情況，左手用力少，拿畫板手又要轉動，長時間損傷，慢慢累積，問題就浮現。」

▲王欣儀也力挺米凱莉。（圖／翻攝臉書）

她說畫畫後，都是筋骨上的問題，其他只有三酸甘油脂偏高，一切都正常，盡量補充維他命B12，主要是修復神經，但畫畫就是快樂，是一種快樂跟成就感，展覽時被說很喜歡你的作品，前年九月在101辦個展，來的人超乎想像的多，包括「賈董」賈永婕，好友王欣儀、姚采穎、丁力祺、吳鈴山等等都來賞畫，對於她作畫的肯定讓她喜出望外。

▼米凱莉已經是專業畫家。（圖／明悅提供）

她提到，以前拍戲常常要去大陸，但小孩還太小，拍戲常常要熬夜，不可能再拍長劇，現在每次展覽會停很久，而且每次都賣完，十年前的畫作兩百五十萬售出，中間停下來好多年，「在101辦展是因為爸爸過世前，他希望我辦個展，爸爸也沒有等到我在大陸的個展。爸爸因直腸癌離世，遺憾他沒有看到我的展覽。」

她說自己是米氏畫風，喜歡鮮豔色彩，喜歡平圖線描，動物花卉等等，有點像中國的工筆畫，跟西方結合，也曾把兒子畫在畫作裡，第一次展覽時，受邀去藝術博覽會，老公當天有事，結果有建商全買了，本來怕賣不掉，老公要自己付錢，結果也是出人意料。

米凱莉兒子已經16歲，「他也畫得非常好，他自己看IPAD可以黏土塑造很多素描等等，目前念國際學校，未來學業應該自己去完成與決定方向，先生也不會去管他，要自己設定自己人生目的，先生已經退休了當顧問，結婚17年，家庭幸福美滿。